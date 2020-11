Awkwafina rejoint le casting de Swan Song d’Apple TV + – / Film

Awkwafina est l’une des étoiles montantes les plus brillantes d’Hollywood, couronnant deux années exceptionnelles dans les superproductions et les drames indépendants avec une victoire aux Golden Globe pour sa formidable performance en 2019. L’adieu – devenir la première femme d’origine asiatique à remporter le prix. Et cela ne semble que plus brillant pour elle, car elle est sur le point d’apparaître dans un film Marvel, un film Disney, et maintenant, un nouveau film intrigant pour Apple TV + qui réunit clair de lune étoiles Mahershala Ali et Naomie Harris.

Awkwafina est sur le point de rejoindre le casting de Chant du cygne, un drame romantique qui se déroule dans un futur proche et qui sera réalisé par un cinéaste prometteur Benjamin Cleary, Rapports sur les variétés. Cleary a remporté l’Oscar dans la catégorie des courts métrages en direct en 2016 pour Bègue et fait ses débuts en tant que réalisateur avec Chant du cygne, décrit comme «un drame de genre se déroulant dans un futur proche qui explore jusqu’où quelqu’un ira, et combien il sacrifiera, pour rendre la vie plus heureuse aux personnes qu’il aime.»

Awkwafina jouera Kate, «l’ami proche et confident» du personnage d’Ali Cameron, tandis que Harris incarnera Poppy, la femme de Cameron et véritable âme sœur.

C’est une collection assez impressionnante de talents dans le casting pour Chant du cygne: deux fois lauréat d’un Oscar, un nominé aux Oscars et un gagnant du Golden Globe (et aurait dû être nominé aux Oscars). Il réunit Ali et Harris après qu’ils aient tous deux été acclamés (et les victoires et hochements de tête aux Oscars susmentionnés) pour leurs performances dans le film de Barry Jenkins en 2016 clair de lune, et cela amène Awkwafina dans le giron alors que l’actrice profite le plus de buzz de sa carrière à ce jour: voler la scène dans des tentpoles comme Jumanji: le prochain niveau, en vedette dans sa propre série télévisée pour Comedy Central, Awkwafina est Nora du Queens, et devrait gagner en visibilité dans les projets Marvel et Disney comme Shang-Chi et la légende des dix anneaux et Raya et le dernier dragon. La seule chose qui manque à son ardoise est un drame de prestige, et dans la foulée des acclamations pour lesquelles elle a gagné L’adieu, Chant du cygne semble être une excellente prochaine étape. D’après la très brève description, cela ressemble à un drame de science-fiction de haut niveau dans la veine de Spike Jonze Sa cela pourrait avoir un impact considérable, si cela est bien fait.

Cleary écrit et dirige Chant du cygne, produit par Apple Studios, Anonymous Content et Concordia Studio. Adam Shulman et Jacob Perlin produiront le film au nom de Anonymous Content. Jonathan King produira pour le compte de Concordia Studio. En plus de jouer, Ali est également producteur via sa société Know Wonder.

