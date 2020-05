Awkwafina et Karen Gillan à la tête de la comédie à succès Shelly / Film

Même si la production à Hollywood est toujours fermée, des accords sont conclus dans les coulisses pour de futurs projets. Un nouveau long métrage d’action appelé Shelly avec Jumanji stars de la franchise Awkwafina et Karen Gillan attaché est parmi eux.

Shelly est un script original de futurs écrivains Michael Doneger et Liz Storm avec le réalisateur de télévision Jude Weng (Frais du bateau, le bon endroit) devait être à la barre. La date limite indique Ian Bryce Productions, qui a produit 6 Métro avec Ryan Reynolds à Netflix, emmène actuellement le script dans différents studios, dans l’espoir de trouver une maison.

L’histoire se déroule 10 ans après que Shelly Wheeler (Awkwafina) ait été victime d’une farce embarrassante et cicatricielle de bal qui l’a chassée de la ville. Le traumatisme qui a suivi l’a transformée en une tueur à gages glacée, et il se trouve qu’elle est sur le point d’avoir une chance de se venger quand sa prochaine cible se révèle être son ancien tyran au lycée, Dianna Park (Karen Gillan). Cependant, Dianna se révèle être pas si mal dans ses vieilles années et se lie d’amitié avec Shelly, lui obtenant finalement un siège à la table cool. Malheureusement, Shelly doit maintenant faire face à une autre équipe à succès engagée pour la tuer ainsi que Dianna, et l’hilarité et l’action s’ensuivent.

Le projet est décrit comme Méchantes filles rencontre HBO Barry, ce qui donne l’impression d’avoir beaucoup de plaisir et il semble qu’il puisse y avoir un peu de Jamais été embrassé là aussi. Bien que je me demande si Awkwafina et Karen Gillan ont assez de puissance pour attirer une foule. En plus du box-office frappe dans le Jumanji franchise, Awkwafina a des succès comme Crazy Rich Asians et le chouchou indépendant L’adieu à son actif, et Karen Gillan est connue pour son rôle dans le gardiens de la Galaxie et Avengers franchises, ainsi que Docteur Who. Mais sont-ils assez grands pour mener une comédie d’action comme celle-ci au succès du box-office?

Honnêtement, indépendamment du fait que cela semble être un package destiné au succès du box-office, il est agréable de voir des actrices obtenir des rôles principaux comme celui-ci, en particulier avec une réalisatrice à la barre. J’espère qu’un studio prendra celui-ci et lui donnera le marketing dont il a besoin pour trouver un public.

