AWA Studios présente une nouvelle comédie de science-fiction « ET-ER »

AWA Studios, le nouvel éditeur parvenu sur le bloc avec un pedigree impressionnant d’éditeurs et de créateurs, a lancé une nouvelle série de bandes dessinées cette semaine. ET-ER est une série de comédies de science-fiction sur un hôpital doté d’un service d’urgence secret qui traite les étrangers en détresse médicale. Le premier numéro est écrit par Jeff McComsey, attirée par le prolifique Javier Pulidoet écrit par Dezi Sienty. Andrew Robinson créé la couverture.

AWA Studios: voici comment vous furtivement-sortir une nouvelle bande dessinée

Cette nouvelle version est une surprise. Au lieu de semaines ou de mois de prévisualisations, AWA a gardé la série secrète jusqu’à pratiquement la dernière minute. Au fur et à mesure des surprises, c’est agréable. ET-ER sera disponible sous forme de bande dessinée imprimée de 32 pages lorsque les magasins et les expéditions rouvriront. Jusque-là, AWA le publie en tant que série en ligne gratuite sur WEBTOON et Tapas. La sérialisation en ligne commence le mercredi 22 avrilDakota du Nord. Les lecteurs peuvent lire sur leur navigateur Web via les applications WEBTOON et Tapas sur leurs smartphones.

« Un tentacule quelconque ne repoussera pas? Le virus intergalactique a liquéfié une de vos têtes? Vous vous sentez un peu courtois depuis que vous avez traversé ce trou noir? Faites un pas vers Roswell General, le principal établissement médical de la galaxie. Au service secret du cosmos depuis 1947, cette équipe interplanétaire de médecins, infirmières, ambulanciers paramédicaux et techniciens est particulièrement qualifiée pour soigner ce qui vous afflige – peu importe d’où vous venez.

Le patient d’aujourd’hui? Un étranger des boondocks de l’espace dont le système immunitaire mortel mettra les médecins à l’épreuve ultime: pour sauver leur patient, ils doivent d’abordsurvivreLui.

Mais ce n’est qu’une histoire dans l’univers vraiment illimité deET-ER, Qui se trouve à l’intersection deE.R. etHommes en noir. Pour les courageux travailleurs de la santé de Roswell General, aucune planète n’est trop loin, aucun astéroïde n’est trop petit et aucune forme de vie n’est trop, eh bien,extraterrestre, Pour leurs soins – et ils acceptent la plupart des formes d’assurance. «

