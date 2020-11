Avis sur Bugsnax – Notre tour d’horizon des critiques

in

Bugsnax devrait être lancé le 12 novembre pour le prix budgétaire de seulement 24,99 $ / 17,99 £, ce qui signifie que les critiques commencent à affluer. Il est enfin temps de découvrir si Bugsnax est bien plus qu’une chanson simplement incroyable de Kero Kero Bonito. La rumeur d’une île remplie de collations ressemblant à des insectes est-elle complètement absurde, ou est-ce vraiment l’histoire d’un siècle? Voyons ce que les critiques avaient à dire sur le dernier jeu de Young Horses.

Gagner un modeste 76 sur Opencritic, Bugsnax s’est établi un jeu charmant qui est bien plus que ce que la bande-annonce initiale a laissé croire. La critique de Wccftech met en évidence l’aspect catch ’em all du jeu, «La chasse à l’insaisissable Bugsnax est une histoire intéressante, nécessitant la patience d’un pêcheur et l’expérience d’un maître Pokemon Snap».

La majorité des critiques ont félicité Bugsnax pour son charme, en se concentrant spécifiquement sur le monde et les personnages uniques du jeu. Beaucoup de gens s’attendaient à ce que Bugsnax soit une escapade légère remplie de bêtises, mais il semble qu’il y ait une histoire étonnamment profonde derrière les visuels adorables.

Voici ce que les critiques avaient à dire sur Bugsnax jusqu’à présent:

Bugsnax semble être un succès surprise à en juger par l’accueil chaleureux des critiques. Si vous recherchez plus de joyaux indépendants comme celui-ci, jetez un œil à d’autres jeux de novembre qui arriveront plus tard ce mois-ci.

