Avis Nvidia RTX 3060 Ti – Notre tour d’horizon des critiques

Le tout nouveau RTX 3060 Ti de Nvidia est disponible à l’achat à partir d’aujourd’hui, et avec de nombreuses critiques qui commencent à sortir des boiseries, il semble que la carte graphique ait eu un accueil assez chaleureux. Mais la carte est-elle à la hauteur des affirmations de Nvidia qu’elle battra le RTX 2080 Super dans les performances du jeu, et comment se compare-t-elle à la concurrence d’AMD?

Lors de la révélation officielle du 3060 Ti par Nvidia, des améliorations drastiques ont été apportées par rapport à son équivalent Turing de génération précédente, le RTX 2060 Super, le mettant à égalité avec un 2080 Super – et il y a eu des améliorations significatives dans le logiciel de référence. Cependant, l’analyse comparative n’est pas tout – la carte doit également être performante dans les jeux réels.

Heureusement, selon les critiques, cela s’annonce comme l’une des meilleures cartes graphiques que vous pourrez acheter si vous cherchez à construire un PC de jeu de moins de 1000 $ / 1000 £, et devrait passer au jeu 1440p dans le les derniers titres comme Watch Dogs: Legion et le dernier CD Projekt Red lorsque la date de sortie de Cyberpunk 2077 arrive.

Ce sont quelques-uns des chiffres de performance que nous avons vus des critiques jusqu’à présent. Bien sûr, ces examens sont effectués avec la carte Founders Edition, de sorte que nous pourrions voir de légères améliorations de performances à l’avenir de ces cartes overclockées en usine de fabricants tiers.

TechRadar – Jusqu’à 8% meilleur que le 2080S / 39% d’amélioration par rapport au 2060S dans 3DMark

KitGuru – Amélioration moyenne de 3% par rapport au 2080S / 34% plus rapide que le 2060S en 14 matchs

Tom’s Hardware – 5% plus rapide que le 2080S / 35-45% mieux que le 2060S en 9 jeux

TechSpot – 50% meilleur que le 2060S / 20% d’amélioration sur la Radeon RX 5700 XT en 18 jeux

Eurogamer – Près de 90% des performances du 3070 / surpasse le RX 6800 XT avec le traçage de rayons activé

Cela semble être un excellent choix si vous utilisez l’une des anciennes cartes de la série GTX 10 ou RX 500, Eurogamer constatant une amélioration des performances de 80 à 90% dans le RTX 3060 Ti par rapport au prix similaire au lancement, âgé de quatre ans. GTX 1070.

Dans l’ensemble, ce sont des résultats remarquables par rapport à l’équivalent de la dernière génération, et ce prix de détail bas de moins de 400 $ / 400 £ le rend d’autant plus impressionnant pour une carte 1440p sans faille, et même des résolutions 4K si vous êtes prêt à en tourner quelques-unes. options vers le bas. Le fait qu’avec un peu d’overclocking, vous pouvez presque égaler les performances de la RTX 3070 20% plus chère en fait l’une des meilleures cartes graphiques de performance que nous ayons vues en 2020.