Avez-vous repéré Morai? Le personnage de Star Wars expliqué – .

Aux yeux d’aigle Les fans de Mandalorian ont repéré Morai dans l’épisode 5, alors voyons l’apparence et le personnage de Star Wars expliqué.

Lors de la première de The Mandalorian sur Disney + en 2019, de nombreux fans de Star Wars ont rapidement salué la série télévisée comme le meilleur ajout à la franchise de mémoire récente.

Inévitablement, les espoirs étaient grands pour une deuxième saison et maintenant que nous y sommes profondément attachés, le consensus général suggère qu’il a jusqu’à présent répondu à des attentes très élevées.

Avant sa sortie et dans les premiers épisodes, le public était curieux de savoir si le casting de Rosario Dawson dans le rôle d’Ahsoka Tano était vrai ou non.

Cependant, l’épisode 5 – «Chapitre 13: Les Jedi» – a confirmé que c’était la vraie affaire!

Elle est enfin arrivée et a dit à Din qu’elle ressentait de la peur dans «Baby Yoda» – son vrai nom est Grogu – qui pourrait conduire à la tentation envers le Darkside.

L’épisode contient beaucoup de choses, y compris des références à Tython et à la mythologie plus large de Star Wars …

Le Mandalorien: Avez-vous repéré Morai?

Un certain nombre de téléspectateurs ont afflué sur Twitter après avoir soutenu que Morai est visible dans l’un des cadres.

Le personnage peut être repéré vers 15:32 et est perché sur un arbre, enveloppé dans l’obscurité d’un décor boisé sombre.

Découvrez ces réactions de fans:

Morai: le personnage de Star Wars expliqué

Morai est une convor féminine liée à la fille, une porteuse de Force originaire du monde de Mortis.

Tout au long de l’histoire de Star Wars, la créature a été représentée à ses côtés et Star Wars Fandom note qu’il existe un certain nombre de croyances qui peuvent expliquer le but de Morai. Certains pensent qu’elle était la servante de la fille tandis que d’autres soutiennent qu’elle est en quelque sorte une extension de la fille; la fille prenant une autre forme.

Il est logique de l’introduire dans Le Mandalorien avec Ahsoka, car elle est l’amie des Jedi. La fille a canalisé son essence vitale dans Ahsoka avant de mourir, note la source précédente.

Tout au long de la vie d’Ahsoka, Morai a veillé sur elle, tout comme nous le voyons dans le «Chapitre 13».

Apparitions Morai

Morai a été inclus dans un certain nombre de titres Star Wars au fil des ans, notamment Star Wars: The Clone Wars et Star Wars Rebels.

Elle a été aperçue en train de regarder Dark Vador lorsqu’il a visité le site de l’accident d’un Star Destroyer de classe Venator et était également là lorsque la base Chopper sur Atollon a été établie.

De plus, nous avons vu Morai quand Ezra Bridger a accédé au monde entre les mondes, où elle l’a poussé à sauver Tano. Cela a conduit Tano et Ezra à combattre l’empereur Palpatine avec Morai à la remorque.

Elle est devenue une présence récurrente tout au long de Star Wars Rebels, il n’est donc pas surprenant de voir les fans ravis de son introduction au canon mandalorien.

Dans d’autres nouvelles, parlons de Tython.