Avez-vous peur d’envoyer votre voiture en réparation?

Maruti a commencé le processus en ligne de maintenance automobile dans de nombreux États et voici ce qu’ils feront en premier lieu avec votre voiture.

Les fabricants ont commencé leur plateforme de vente en ligne pour empêcher les acheteurs / clients de sortir. Si vous effectuez ces réservations et ventes en ligne, vous n’aurez peut-être pas à vous rendre chez le concessionnaire. Les réservations et le paiement peuvent être effectués avec un téléphone ou en ligne et en ce qui concerne la livraison de la voiture, elle atteindra votre porte.

Certains fabricants offrent également la possibilité de faire réparer votre voiture pendant que vous êtes assis à la maison. Sur leur site officiel, vous pouvez vérifier l’entretien de la voiture, planifier une date et une heure et le responsable de la concession enverra quelqu’un pour récupérer votre voiture. Maruti a commencé ce service et un propriétaire nous a montré comment ils le faisaient réellement.

Lisez aussi: Cette Maruti S-Cross peut sembler simple mais produit près de 200 BHP!

Si vous avez probablement peur qu’une fois que votre voiture passe en réparation, elle puisse obtenir des traces de coronavirus. Maruti a une solution complète pour éviter cela. Lorsque la voiture sera récupérée chez vous, l’exécutif se désinfectera d’abord les mains. Après cela, il nettoiera les poignées de porte, la boîte de vitesses, les sièges et le volant avec un chiffon et un désinfectant.

Une fois le nettoyage terminé, le volant, le couvre-siège, la boîte de vitesses et les poignées de porte seront enveloppés d’un papier. Après l’entretien de la voiture, le même processus sera répété. Enfin, lorsque le propriétaire récupère sa voiture, celle-ci sera complètement enveloppée de plastique. Tout cela garantit qu’il n’y a pas de contact physique extérieur.

Les fabricants suivront cette norme dans les temps à venir. Vous pouvez également visiter le concessionnaire pour voir le processus d’entretien, pour lequel chaque salle d’exposition aura des normes de distanciation sociale. Les toilettes, les tables et les salons doivent être complètement désinfectés. En fait, de nombreux États ouvrent maintenant des concessions de voitures et de vélos.

Lire aussi: Maruti Suzuki enregistre des ventes nulles pour la première fois de l’histoire – Comment?

Alors que certains fabricants ont déjà commencé les opérations de production, les autres vont suivre le processus la semaine prochaine. Les livraisons ont également commencé dans les États où se trouvent des zones vertes et oranges. Après le 17 mai, la plupart des concessions à travers le pays devraient ouvrir.