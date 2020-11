« Avez-vous besoin de stabilité mentale »

alvorog Porte-Manteaux Meuble d’entrée avec 16 Crochets Amovibles et Étagère à Chaussures à 3 Niveaux, Hauteur 180 cm, Assemblage Facile,Peut Garder Vos vêtements et organisés et faciles d'accès

Haute qualité: Construit en tube de métal enduit de poudre, antirouille et durable, ne sera pas hors de forme, fort et robuste. Support multifonctionnel: Le support en métal comporte 16 crochets offrant une protection contre les vestes, les sacs à dos, les sacs, les chapeaux, les parapluies, les foulards et plus. Les 3 étagères sous le banc sont idéales pour garder les chaussures et les bottes propres et organisées. Multipurpose: Combinaison de porte-manteau et de porte-chaussures, rangez bien vos vêtements, chaussures, parapluies, chapeaux, etc. Grand espace de stockage: dispose d'un porte-manteau pour vos parapluies et vos foulards. Dimensions hors tout 63.5 x 29 x 180 cm, 16 crochets sur 4 niveaux pour les vêtements et les sacs de vos enfants; la distance entre les porte-chaussures est de 17,5 cm, des porte-chaussures à 3 niveaux pour garder vos chaussures propres et bien organisées. Design élégant et protecteur: le design élégant et les couleurs se marient à la décoration de votre pièce Le cadre cintré avec une sphère en plastique sur les crochets aide à maintenir vos affaires fermement et fermement et évite également de rayer vos vêtements.