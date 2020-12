Avertissement sur le Brexit pour les entreprises britanniques à un mois avant la fin de la période de transition alors que les négociations commerciales se poursuivent

Les entreprises sont invitées à se préparer à la fin de la période de transition du Brexit dans à peine un mois, alors que les négociations sur un futur accord commercial se déroulent à Londres.Le gouvernement britannique met en place un nouveau centre d’opérations aux frontières, surveillant la frontière britannique 24 heures sur 24 pour tenter de tenir la promesse de resserrer les frontières du pays une fois que les lois de l’UE ne s’appliqueront plus. La lettre d’information i politique a coupé le bruit Certaines entreprises se sont plaintes de ne pas savoir quelles règles elles devront suivre, en particulier lors de l’importation et de l’exportation, une fois la période de transition expirée à la fin de ce mois. Les négociateurs en chef David Frost et Michel Barnier restent bloqués dans les négociations commerciales, Angela Merkel avertissant qu’un échec de conclure un accord aurait un mauvais effet des deux côtés. » Préparez-vous maintenant » Michael Gove a déclaré: « Quel que soit le résultat de nos négociations avec l’UE, il y a des changements garantis que les entreprises doivent préparer pour l’instant »(Photo: Getty) Les ministres ont écrit des lettres aux entreprises pour les avertir qu’elles doivent se préparer pour la nouvelle année, les changements approchant si un accord de libre-échange est en place ou non. Michael Gove, le chancelier du duché de Lancaster, a déclaré: «Quel que soit le résultat de nos négociations avec l’UE, il y a des changements garantis que les entreprises doivent préparer maintenant.» Le centre d’opérations aux frontières annoncé aujourd’hui est destiné à surveiller le flux. de personnes et de biens entre le Royaume-Uni et le continent, et en particulier pour prévenir la contrebande et le crime organisé. Le gouvernement admet que la fin de la période de transition « signifiera probablement qu’il y aura des perturbations à court terme à la frontière ». Les négociateurs commerciaux espèrent parvenir à un accord d’ici la fin de cette semaine, mais restent dans l’impasse sur la question de savoir comment répartir les stocks de poissons dans les eaux britanniques au cours des prochaines années. Simon Coveney, ministre irlandais des Affaires étrangères, a insisté sur le fait que la pêche ne serait pas séparée d’autres questions dans les négociations et a affirmé que cela constituerait un «piège de négociation britannique». Il a ajouté: «Nous ne jouons pas à ce jeu. S’il n’y a pas d’accord sur ce point, tout pourrait tomber sur le dos. »La dirigeante allemande Mme Merkel a insisté sur le fait que l’UE serait prête si les négociations échouaient complètement, mais a déclaré que le résultat serait un échec pour toutes les parties concernées. . Elle a déclaré aux députés: «Bien que l’UE ne veuille pas un accord à aucun prix, un accord serait dans l’intérêt de tous. La Grande-Bretagne et l’UE partagent des valeurs communes. Si nous ne parvenions pas à conclure un accord, cela n’enverrait pas un bon signal. » La vie en dehors de l’Union européenne – Les subventions agricoles Qu’est-ce qui change pour les agriculteurs après la période de transition du Brexit? Les «paiements directs» actuellement distribués par l’UE prendront fin et seront remplacés par un nouveau système de subventions en Angleterre, basé sur la gestion environnementale par les agriculteurs des terres qu’ils possèdent ou louent. Les changements interviendront-ils immédiatement? Non. Ils seront échelonnés sur sept ans, en vue de la mise en place du nouveau régime d’ici début 2028. Les changements se produiront plus rapidement pour les grandes exploitations, qui bénéficient actuellement le plus de la politique agricole commune européenne. Les agriculteurs seront-ils moins bien lotis? Le gouvernement insiste sur le fait que, dans l’ensemble, le montant de la subvention offerte au secteur agricole restera le même. Les grandes exploitations et celles qui utilisent des méthodes industrielles seront probablement moins bien loties. Mais les petites opérations, en particulier celles qui déploient une approche respectueuse de l’environnement, pourraient rapporter plus d’argent. Qu’en est-il du reste du Royaume-Uni? L’agriculture étant décentralisée, l’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord doivent mettre en place leurs propres systèmes de subventions. On s’attend à ce qu’ils adoptent une approche similaire en Angleterre, mais à un rythme de changement plus lent.