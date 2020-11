Avertissement pour les escrocs eBay PS5, annonces supprimées

Alors que la pénurie de PlayStation 5 et le fiasco du scalper se poursuivent, eBay a émis un avertissement aux vendeurs fraudant les clients avec des photos de la console.

Eurogamer a signalé qu’il existe une pléthore d’annonces délibérément trompeuses sur eBay conçues pour exploiter ceux qui recherchent désespérément une console, dont certaines ont attiré des soumissionnaires sans méfiance. La publication a reçu une déclaration du site Web, dans laquelle elle promettait de sévir contre les fraudeurs. La déclaration se lit comme suit:

Nous condamnons ces vendeurs opportunistes qui tentent de tromper les autres utilisateurs. Nous sommes en train de supprimer toutes les annonces de photos de PS5 de notre marché et prendrons les mesures appropriées contre les vendeurs. Pour tout achat, mais surtout pour les articles à prix élevé ou en demande, les acheteurs doivent faire preuve de prudence et lire attentivement la description de l’annonce. Les acheteurs qui reçoivent un article qui ne correspond pas à la description ont droit à un remboursement via notre garantie de remboursement eBay, à condition qu’ils aient effectué la transaction sur la plate-forme eBay.