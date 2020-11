Aventures anatomiques en réalité virtuelle: visualisations scientifiques de l’université Appuyez sur NVIDIA CloudXR et 5G

Les réseaux 5G sont sur le point de transformer le secteur de la santé, en commençant par l’apprentissage des étudiants en médecine.

The Grid Factory, un fournisseur britannique de services accélérés par GPU NVIDIA, s’associe à la société de télécommunications Vodafone pour présenter le potentiel de la technologie 5G avec un réseau construit à l’Université de Coventry.

En exploitant NVIDIA CloudXR sur le réseau privé 5G, les étudiants en soins infirmiers et les professionnels de la santé peuvent suivre des cours et des simulations dans des environnements de réalité virtuelle.

Avec NVIDIA CloudXR, les utilisateurs n’ont pas besoin d’être physiquement liés à un ordinateur hautes performances qui gère des environnements riches et immersifs. Au lieu de cela, il s’exécute sur des serveurs NVIDIA situés dans le cloud ou sur site, qui offrent les performances graphiques avancées nécessaires pour les environnements de réalité virtuelle, augmentée ou mixte sans fil – qui sont collectivement appelés XR.

La diffusion de graphiques haute résolution sur 5G promet une réalité virtuelle immersive mobile de meilleure qualité pour des expériences plus engageantes dans l’apprentissage à distance. L’utilisation de CloudXR permet aux enseignants d’enseigner en VR tandis que les étudiants peuvent accéder à l’environnement interactif via les smartphones, tablettes, ordinateurs portables, casques VR et lunettes AR.

Membre du programme d’accès anticipé NVIDIA CloudXR, The Grid Factory aide les entreprises à saisir de nouvelles opportunités pour fournir des graphiques de haute qualité via la 5G.

«CloudXR rend l’expérience si naturelle que les enseignants peuvent facilement oublier la technologie et se concentrer sur les points d’apprentissage et le contenu qu’ils présentent», a déclaré Ben Jones, directeur technique de The Grid Factory.

Grâce à la technologie VR avancée de l’Université de Coventry, les utilisateurs peuvent désormais effectuer des visites virtuelles à travers le corps humain. Les étudiants en médecine peuvent entrer dans l’environnement immersif et visualiser des parties détaillées du corps, des os, des muscles et du cerveau au cœur, aux veines, aux vaisseaux et aux cellules sanguines.

Auparavant, les enseignants devaient utiliser des matériaux préenregistrés, mais cela leur permettait uniquement de visualiser le corps dans un format 2D linéaire. En collaboration avec Vodafone, The Grid Factory a installé NVIDIA CloudXR à l’université, permettant aux enseignants de guider leurs étudiants dans des explorations interactives du corps humain dans des modèles 3D.

«Avec la 5G, nous pouvons mettre le casque VR et diffuser des images et des vidéos haute résolution à distance partout dans le monde», a déclaré Natasha Taylor, professeure agrégée à la School of Nursing, Midwifery and Health de l’Université de Coventry. «Cette expérience nous permet de faire des visites du corps humain d’une manière que nous n’avons jamais pu faire auparavant.

Les leçons ont transformé l’apprentissage asynchrone plat en expériences d’apprentissage cinématographiques à la demande. Les élèves peuvent se connecter virtuellement pour étudier à tout moment des visualisations 3D haute résolution du corps.

Les environnements immersifs peuvent également montrer des simulations détaillées d’attaques virales, fournissant un contenu plus attrayant qui permet aux étudiants de visualiser et de conserver les informations plus rapidement, selon le personnel enseignant de Coventry.

Et pendant que les conférenciers fournissent les leçons virtuelles, les étudiants peuvent poser des questions tout au long de la présentation.

Avec la 5G, CloudXR peut fournir des expériences immersives à faible latence, et les environnements de réalité virtuelle peuvent devenir plus naturels pour les utilisateurs. Cela a permis aux professeurs de démontrer plus facilement et aux étudiants en médecine de mieux visualiser des parties du corps humain.

«Plus la latence est faible, plus vous êtes proche de l’expérience de la vie réelle», a déclaré Andrea Dona, responsable des réseaux chez Vodafone UK. «NVIDIA CloudXR est une nouvelle plate-forme logicielle vraiment excitante qui nous permet de diffuser des environnements virtuels de haute qualité directement sur le casque, et est maintenant déployée dans un réseau 5G pour la première fois commercialement.»

De plus en plus de membres du corps professoral ont exprimé leur intérêt pour les expériences NVIDIA CloudXR compatibles 5G, en particulier pour les cas d’utilisation d’ingénierie et d’automobile, qui impliquent des charges de travail gourmandes en graphiques.

En savoir plus sur NVIDIA CloudXR.