Aventure Finders # 3 Review: L’infrastructure d’un champion

Après la superbe démonstration de tous les domaines d’excellence possibles la dernière fois, ce problème est une légère baisse de qualité, car l’événement principal ici est l’effusion de sang et le combat. Le parti ici doit échapper à un ensemble de mines avec une foule massive d’innocents, désespérés de ne pas avoir à traverser une armée en colère à l’extérieur. Cela conduit à quelques surprises éclaboussantes et à la découverte d’un nouvel ami en cours de route.

Rod EspinosaL’œuvre d’art fait vraiment un excellent travail pour dépeindre les dangers et les réalités de ce monde fantastique. Malheureusement, dans la précipitation de l’initiative, cette fois, nous laissons la riche caractérisation derrière nous, ce qui pose d’autres problèmes. Il y a un moment où il y a un acte d’intervention divine, un tarif assez standard pour un clerc (et même pour certaines autres classes). Pourtant, il est représenté d’une manière qui ne permet pas de savoir d’où vient ce moment magique, malgré un changement de couleur destiné à le rendre clair. De même, il y a un morceau super intelligent avec une règle souveraine qui prend un peu de lecture plus lente pour absorber correctement. De même, un excellent bout de comeu ne se lit pas aussi bien visuellement qu’il devrait quand on y pense.

Ce ne sont pas des choses horribles à considérer quand on y pense. Pour aller mieux, plus vous pensez à une histoire est un excellent problème. Malheureusement, en ce qui concerne le coût de la question réelle de la bande dessinée, cela aide plus dans le commerce que dans les numéros individuels. Voilà donc une chose. C’est un équilibre difficile ici parce que c’était peut-être plus d’histoire que le nombre de pages ne le permettrait, mais pas assez pour deux problèmes. C’est une corde raide délicate pour un indé à marcher. Cela dit, cette série a des qualifications sévères et l’infrastructure d’un champion, il n’y a donc certainement aucun moyen d’écrire cela sur la base d’un problème qui passe de « plutôt bien » à « une excellence écrasante ».

Dans tous les cas, lorsque vous avez faim d’une bande dessinée fantastique pleine d’action, vous devriez certainement envisager de choisir cette série comme un concurrent pour votre argent. Adventure Finders # 3 est très proche d’être la vraie chose. NOTATION: MENTION HONORABLE.

Aventure Finders # 3

Notre histoire jusqu’à présent Nos héros découvrent que l’armée d’orques qui a jeté leur caravane il y a quelques semaines a maintenant les membres du clan Biverius et bien d’autres en captivité. Ensemble, ils décident tous d’essayer de les sauver. Mais ce ne sera pas facile. L’armée orque de Verbolg est campée dans une immense vallée… et les prisonniers détenus dans une ancienne mine abandonnée sont utilisés par les dirigeants comme quartier général. Bielsica les trouve à travers les trous de ventilation et ils grimpent tous et descendent en vitesse dans les puits. En envoyant des gardes en chemin, ils parviennent à sauver leur premier lot de prisonniers. Mais les frères et sœurs royaux Biverius sont introuvables. S’aventurant plus profondément, nos héros trouvent enfin les captifs et avec ruse, esprit et surprise, ils prennent les gardes et le chef orc au dépourvu et les tiennent tous captifs, inversant les rôles. Lady Herminia, que Clariette n’a pas vue depuis des semaines, est heureuse de la revoir. Ils pourraient partir maintenant, mais il y a un dernier groupe de personnes à secourir. Contre la volonté de Lord Justinius, Clariette décide d’envoyer Anana, Jolfe et Asogog pour sauver le dernier lot de prisonniers… Et c’est là que les choses vont terriblement mal!

