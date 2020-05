Aventure en réalité augmentée – / Film

L’inventeur maladroit Wallace et son fidèle chien Gromit ornent nos écrans depuis plus de 30 ans. Le couronnement d’Aardman Animation, Wallace et Gromit l’impression que cela fait partie de notre paysage culturel pour toujours, en partie à cause de l’animation immuable en stop-motion et des situations classiques de slapstick dans lesquelles le duo s’est mis. Il y a quelque chose de si fiable à propos de Wallace et Gromit – le duo a toujours la même apparence, dans son style argileux pâteux et ses gilets pull du début du XXe siècle; ils se retrouvent toujours dans des écorchures hors normes impliquant la dernière invention de Wallace, Rube Goldberg; et ils sortent toujours bien de leur dernière mésaventure.

Mais Aardman change les choses de façon considérable pour Wallace et Gromit. Le studio présente le premier Wallace et Gromit aventure de réalité augmentée avec Wallace & Gromit: la grande réparation. C’est vrai, les appareils Rube Goldberg de Wallace sont sur le point de devenir interactifs.

Wallace et Gromit The Big Fix-Up Clip

Aardman Animations a supprimé le premier clip de Wallace & Gromit: la grande réparation, la première nouvelle aventure du duo en une décennie et très première histoire racontée exclusivement en réalité augmentée. Voici le synopsis de La grande correction, selon The Hollywood Reporter:

Dans la nouvelle histoire, l’inventeur Wallace et la nouvelle entreprise commerciale de son fidèle chien Gromit, Spick & Spanners, ont conclu un contrat avec «Fix-Up» Bristol, la ville où Aardman est basé. Dans le premier clip, qui a débuté mardi, le travail s’accumule, alors le duo se lance dans une campagne de recrutement dans son «Spick & Span mobile».

Un AR Wallace et Gromit l’aventure semble presque contraire à la nature même des icônes d’argile britanniques bien-aimées. Même dans les plus grandes aventures à succès du duo, ils ont toujours été un peu étranges, avec leurs bouffonneries burlesques rappelant des stars du cinéma muet comme Buster Keaton ou Charlie Chaplin. C’est ce qui les rend si intemporels et permet à Aardman de ramener Wallace et Gromit pour plus de courts métrages ou de longs métrages toutes les quelques années et d’être accueilli avec autant d’acclamation à chaque fois.

Mais nous avons tous regardé un Wallace et Gromit court et désireux de jouer avec les machines Rube Goldberg stupidement complexes de Wallace, qui ont connu une montée en popularité depuis le début du verrouillage. Et une aventure AR permettrait exactement cela – nous pouvons bricoler et faire autant de crêpes mal faites que nous voulons dans l’aventure interactive, qui sera disponible pour les fans à découvrir en téléchargement gratuit sur les smartphones Apple ou Android pris en charge.

Le plan original pour La grande correction devait même inclure une composante histoire en direct à Bristol, selon THR, mais avec la pandémie fermant les espaces publics, ce n’est pas une possibilité. Au lieu de cela, les fans peuvent explorer le centre-ville virtuellement grâce à la technologie de cartographie 3D Fantasmo, qui rendra le centre-ville dans l’application dans un hybride de stop-motion et de technologie CG. L’équipe derrière La grande correction, qui comprend le consortium créatif britannique Ficioneers, également en partenariat avec Unity, qui a fourni sa boîte à outils MARS (Mixed and Augmented Reality Studio), conçue pour aider les utilisateurs à créer des expériences qui interagissent intelligemment avec un environnement du monde réel.

« Le cœur et l’âme de Wallace & Gromit sont en stop motion, mais ils ont souvent barboté à la fine pointe de la technologie, et c’est l’une de ces occasions », Merlin Crossingham, directrice de la création chez Aardman Wallace et Gromit, et assistant de Le Big Fix-Up, dit. Crossingham a ajouté que Wallace et Gromit le créateur Nick Park a également été impliqué dans le projet depuis le début et a été «fondamental pour que Wallace et Gromit se sentent à l’aise dans leur nouvelle aventure».

Il sera bizarre d’interagir avec des personnages d’animation d’argile en stop-motion dans un espace de rendu 3D, mais pour Wallace et Gromit, et la chance de jouer avec les inventions de Wallace, ça vaudra le coup. Au milieu de cette pandémie, ce sera également l’occasion d’explorer en toute sécurité (une version numérique de) Londres à l’extérieur dans le confort de votre maison.

Le téléchargement gratuit Wallace et Gromit L’application AR sera disponible pour les smartphones Apple iPhone et Google Android récents tomber.

