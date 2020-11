Avengers: Quiz Infinity War – Qui suis-je?

Depuis que The Avengers est arrivé sur les écrans en 2012 – l’événement de croisement le plus ambitieux de l’histoire du cinéma à l’époque – l’univers cinématographique Marvel a permis à ses personnages de passer de franchise en franchise. Black Widow a fait des apparitions dans les suites d’Iron Man et de Captain America, le docteur Strange est apparu dans Thor: Ragnarok, et presque tout le monde faisait partie de la guerre civile.

Cependant, ce n’était rien comparé à Avengers: Infinity War. En réunissant les héros les plus puissants de la Terre avec les Gardiens de la Galaxie, et à peu près tous les autres héros respirants de leur arsenal, Marvel Studios a créé le film le plus densément peuplé de l’histoire.

Bien que l’on puisse affirmer que Thanos était le personnage principal du film, il y avait en réalité une poignée de personnages principaux et des dizaines de personnages de soutien. Bien que cela ait pu être la chute d’Infinity War, les Russo ont parfaitement équilibré chacun d’eux, créant ainsi un chef-d’œuvre époustouflant.

Mais à quel point faites-vous ces personnages? À travers des récits croisés dans tout l’univers et des mini-équipes du début à la fin, Infinity War a offert beaucoup de choses à comprendre. Êtes-vous aussi fan du film que vous le pensez?