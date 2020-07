Avengers Endgame : pourquoi Black Widow n’a pas eu de funérailles

La réalisatrice Cate Shortland a récemment déclaré à Empire que, même si Black Widow se déroule avant les événements de la grande finale des Avengers, cela permettra aux fans et aux personnages de faire leur deuil de la perte de Nat. Comme l’explique Cate Shortland…

« A la fin de Endgame, les fans étaient contrariés que Natasha n’ait pas eu de funérailles. Alors que Scarlett, quand je lui en ai parlé, a dit que Natacha n’aurait pas voulu d’enterrement. Elle est trop réservée, et de toute façon, les gens ne savent pas vraiment qui elle est. Donc ce que nous avons fait dans ce film, c’est permettre que la fin soit le chagrin des individus, plutôt qu’un grand épanchement public. Je pense que c’est une fin appropriée pour elle. »

Pendant plus de dix ans, le public a suivi Tony Stark, sinon depuis le début, du moins depuis sa renaissance en tant que nouvelle personne. Nous connaissions le personnage intimement, c’est pourquoi sa perte frappe si fort. Cate Shortland a raison de dire que ce n’est pas le cas de Natasha Romanoff. En fait, nous ne la connaissons pas si bien que ça, et la plupart des personnages des films non plus.

Il semble que nous ne verrons toujours pas d’adieu émotionnel massif dans Black Widow, mais il y a le sentiment que quelque chose comme ça ne correspondrait pas au personnage. Néanmoins, le nouveau film offrira toujours des moments de deuil individuel. Et l’on suppose que certaines de ces personnes seront dans le public.

À sa manière, il ressemble à WandaVision, la prochaine série de Disney+ pourrait offrir une clôture similaire pour les fans, et pour Wanda, en ce qui concerne la mort de Vision.

