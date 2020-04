Avengers Endgame, il y a un an, dans Le Quotidien LITG du 28 avril.

Ce sont des moments étranges, mais The Daily LITG est en train de devenir un moyen précieux de quantifier exactement ce que la culture geek de la bande dessinée est en train de faire en cette période d’épreuve. Aussi, pour que chacun de nous se demande, Avengers Endgame vraiment sorti il ​​y a un an? Ça faisait. Bienvenue à tous, au quotidien Lying In The Gutters, une longue course autour de la veille et de la veille. Vous pouvez vous inscrire pour le recevoir par e-mail ici.

Star Trek, Stranger Things, Bill Sienkiewicz et les 10 histoires les plus lues hier

Bleeding Cool continue de signaler la fermeture de l’industrie de la bande dessinée, avec plus de Star Trek Discovery, Stranger Things et Bill Sienkiewicz‘ bas. Tenez-vous avec votre Daily LITG.

Avengers Endgame, il y a un an aujourd’hui

Eh bien, il semble que tous les lecteurs de Bleeding Cool voulaient lire était l’avenir de leurs personnages préférés de Marvel Movie le week-end Avengers Endgame sortit de. Qui savait qu’un an plus tard, nous vivrions dans ce monde?

Événements de bande dessinée se déroulant aujourd’hui

Il y aurait également eu des signatures, des apparitions, des symposiums, toutes sortes d’événements liés à la bande dessinée. Mais quelques-uns sont allés en ligne, et voici certains se produisent encore aujourd’hui, sur le Daily LITG.

Conférence: Tales of Comics from around the World organisée par Laurent Mélikian, Saint Edward’s University, Austin, Texas, midi-13h CT.

Presentazione di Nikolaj Bujanov – Varchi Comics Covid edition, 21h30 – 22h30 UTC + 02.

Jason Jessica Comics & Collectable 16h-18h.

Comics X Brescia, Comics League of Brixia, Brescia 16h30 UTC + 2.

Spectacles hebdomadaires en direct Ultimate Comics Live. 19 h à 22 h HE.

Anniversaires de l’industrie de la bande dessinée, aujourd’hui

Il n’y a peut-être pas beaucoup d’ambiance de fête en ce moment. Ou s’il y en a, la police viendra vous arrêter. Mais les gens de la bande dessinée vieillissent toujours et célèbrent toujours cette date spéciale.

Co-créateur de Écureuil, girl, Will Murray

Jeff Jensen, écrivain sur X-Factor, Green River Killer, Team Titans.

écrivain sur X-Factor, Green River Killer, Team Titans. Créateur de Garçon léthargique, Greg Hyland

Zeb Wells, écrivain sur Nouveaux mutants, Spider-Man, femme serpent, héros à louer

écrivain sur Nouveaux mutants, Spider-Man, femme serpent, héros à louer Journaliste BD Hilton Collins

Ed Dukeshire , lettreur, fondateur de Digital Webbing Press

, lettreur, fondateur de Digital Webbing Press Ancien détaillant, Lee Hester

Josh Adams, artiste de bande dessinée

