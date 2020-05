Avengers: Endgame – Film solo sur Captain America Returning Infinity Stones? Le crâne rouge espère donc

– Publicité –



Film solo sur Captain America Returning Infinity Stones, Avengers Endgame était un film déchirant. Avec la mort d’Ironman, chaque émotion s’est évanouie et nos cœurs ont raté un battement. Enfin sur la dernière scène où Cap est allé rendre la pierre à l’infini, il est revenu vieux.

Captain America n’aurait pas dû prendre plus d’une seconde mais il a pris beaucoup plus de temps que cela; Alors, qu’a-t-il fait quand il a voyagé dans le temps.

Avengers: Fin de partie – Film solo sur Captain America Returning Infinity Stones

L’acteur de Avengers: Endgame Ross Marquand (Red Skull) suggère qu’il devrait y avoir un film en référence à la partie où Cap retourne toute la pierre de l’infini. Il a dit, «J’ai aussi pensé qu’il serait vraiment intéressant de faire un film autonome avec Cap retournant toutes les pierres. Parce que quand il saute dans la machine à remonter le temps à la fin de Fin du jeu, il est parti pendant une seconde puis revient comme un vieil homme. «

Selon les nouvelles, Red Skull reviendra dans Doctor Strange dans le multivers de Madness.

Seriez-vous intéressé par un film Captain America? Laissez un commentaire ci-dessous. Pour des nouvelles et des fuites plus étonnantes Restez connecté et restez à l’écoute.

