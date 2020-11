Avengers: Endgame Deepfake jette Nicolas Cage dans le rôle de Captain America

in

Cage, qui a réalisé environ 37469374697346 films par an au cours de la dernière décennie, dit que lorsqu’il était juste au genou d’une sauterelle, il avait en fait prédit que les films de bandes dessinées finiraient par dominer le box-office.

«Aussi mystique et prémonitoire que cela puisse paraître, quand j’avais environ 12 ans, alors que je lisais vraiment activement des bandes dessinées, j’ai eu un moment où je me suis dit que la bande dessinée allait un jour dépasser l’industrie cinématographique», Cage a informé le LA Times. «Je savais que lorsque la technologie arriverait au point que les histoires pourraient être vues dans toute leur splendeur spectaculaire, cela captiverait le monde – et c’est ce qui s’est passé.

L’excentrique de la famille Coppola a noté que c’était en 2011 Captain America: le premier vengeur qui l’a d’abord vendu sur le potentiel des univers cinématographiques de super-héros.

«C’est le genre de chose où je continue d’être étonné de voir combien de nouvelles histoires arrivent à l’écran», a-t-il déclaré. «Je ne pensais pas qu’ils allaient pouvoir faire fonctionner Captain America. Quand cela a fonctionné et que cela a été un succès, c’était comme: ‘Eh bien, je suppose qu’ils sont capables de tout accomplir à ce stade.’ »

Non seulement l’univers a fourni une longue série de superproductions Marvel à ce jour, mais trois d’entre eux étaient des films autonomes de Captain America, et quatre autres étaient des films d’événement d’équipe réussis où Captain America a joué un grand rôle pour aider à sauver le monde.

