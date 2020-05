AVENGERS # 33 apporte MOON KNIGHT pour une «épopée de super-héros multicouche»

Crédits: Marvel Comics



Marvel Comics revient dans le swing des bandes dessinées hebdomadaires à partir du 27 mai après une longue pause sur l’envoi de nouveaux problèmes en raison de la pandémie de coronavirus en cours. Et l’un des titres menant le retour sur le marché direct est Avengers # 33, le lancement d’un nouvel arc de course de Jason Aaron, cette fois aux côtés de l’artiste Javier Garrón, qui opposera les Avengers à leur allié de longue date Moon Knight.

Newsarama a précédemment rencontré Aaron pour préparer le terrain pour le conte, et maintenant qu’il se profile à l’horizon, nous avons parlé à Garrón de ce que c’est que d’accéder au titre le plus puissant de Marvel, dessinant un casting expansif des Avengers et d’un ancien égyptien armée, et de travailler avec Aaron, l’un des écrivains préférés de Garrón.

En cours de route, nous montrerons également de nouvelles pages intérieures de Avengers # 33 et discutez du niveau de planification et de détail nécessaire pour dessiner une bande dessinée A-list comme Avengers et les techniques et processus de réflexion impliqués, et obtenez une vue d’ensemble de ce qui vous attend Avengers roule.

Newsarama: Javier, vous dessinez des bandes dessinées chez Marvel depuis un certain temps – et maintenant vous entrez dans le vif du sujet Avengers Titre. Qu’est-ce que ça fait de dessiner les héros les plus puissants de la Terre?

Javier Garrón: Pour être honnête, j’ai l’impression que je suis moi-même un Avenger tout d’un coup! Vous savez, j’étais déjà un grand fan en tant que lecteur de Jason Aaron – l’un de mes écrivains préférés et Ed McGuinness, l’un de mes artistes préférés – exécuté sur le titre, donc c’était assez surréaliste d’être invité à rejoindre l’équipe. Un immense honneur! Non seulement les personnages sont les plus grands héros, mais l’équipe créative est un groupe de vraies personnes Avengers. C’est vrai que c’est du travail à la fin de la journée, mais c’est aussi une récompense.

En tant qu’artiste, chaque fois que vous démarrez un nouveau projet, c’est comme jouer avec de nouveaux jouets. Et maintenant je joue avec tous! Il y a aussi un niveau de pression. Comme je l’ai dit, j’étais déjà un lecteur, donc je connais la sensation de passer visuellement d’un arc McGuinness à un arc David Marquez, à McGuinness puis à Caselli. Et maintenant, les lecteurs vont me trouver dans cette séquence. Je suis donc conscient que la barre est haute et j’essaie d’être à la hauteur en fléchissant chaque muscle artistique que j’ai. Je veux que ce soit monumental et étonnant par son ampleur et ses détails.

Nrama: Avengers # 33 lance une histoire mettant en vedette Moon Knight conquérant le monde avec une ancienne armée égyptienne. Quel genre de trucs as-tu dessiné pour cette histoire?

Garrón: Toutes sortes de trucs incroyables! Je ne veux rien révéler pour que les lecteurs puissent pleinement apprécier avec admiration ce que nous avons construit dans cet arc. Mais je peux certainement dire qu’il y a des décors épiques, beaucoup de construction du monde et des armées massives. Les fans parcourront le monde Marvel de très loin, les Avengers tomberont et les Avengers augmenteront … et les traditions de Moon Knight ne seront plus jamais les mêmes.

Nrama: Sur cette note, comment le rôle de Moon Knight en tant qu’antagoniste des Avengers informe-t-il la façon dont vous le dessinez ici?

Garrón: D’une part, le design était fermement fixé dans le script. Nous rendons hommage à l’histoire visuelle du personnage, il y a donc beaucoup de plaisir là-bas. D’un autre côté, Moon Knight est un homme avec un plan. Il se trouve que les Avengers sont sur son chemin!

Mais ce plan est solennel, presque saint. Et ainsi son langage physique traduit l’importance de ce plan. Il ne plaisante pas et ne plaisante pas. Il est déterminé et précis dans chaque mouvement qu’il fait, il ne gaspille ni énergie ni mots. Le port d’un masque est toujours un défi pour transmettre des émotions au visage du personnage, mais généralement vous pouvez contourner cela un peu et atteindre cette communication.

Il y aura des moments dans cet arc où les expressions faciales ne pourront pas du tout aider dans ce sens – vous verrez pourquoi – ainsi sa posture corporelle et manuelle en comparaison directe avec le reste des personnages en dit long. Mouvements serrés, droits, très sérieux. Presque royal.

Nrama: Y a-t-il un Avenger avec lequel vous vous êtes le plus connecté pour cette histoire?

Garrón: Maintenant, quand je repense au début de la course, je ressens vraiment beaucoup de lien avec le parcours de Robbie Reyes dans l’équipe. Nous avons tous deux rejoint les Avengers et ne voulons pas décevoir!

Au cours de cet arc, nous sautons beaucoup entre Avengers car notre protagoniste principal est en fait notre grand antagoniste, Moon Knight. Et c’est l’une des choses les plus intéressantes à explorer dans une histoire. Pourquoi fait-il ceci? Quel est son point de vue sur la situation? Comment réagit-il à chaque victoire et à chaque perte dans l’élaboration de son plan?

J’ai également ressenti beaucoup d’empathie pour Tony Stark dans l’histoire. Il n’a pas beaucoup plus de temps sur le panel que le reste de ses coéquipiers, mais il en profite au maximum. Je peux vraiment comprendre toutes les peurs qui le troublent constamment, tout le doute de soi et la seconde devinette dans son processus décisionnel.

Nrama: Quelles techniques de narration gardez-vous à l’esprit pour équilibrer non seulement la grande équipe, mais toute une armée d’ennemis? Quels défis un livre comme Avengers soulève-t-il?

Nrama: Faire des bandes dessinées, c’est comme jongler. Vous devez garder l’équilibre et le rythme entre toutes les parties en mouvement. Dans un livre comme Avengers, J’étais déterminé à vraiment garder les visuels épiques du livre jusqu’à présent. Cela signifie se pencher dans de grands angles et de grandes prises de vue détaillées afin que le lecteur puisse comprendre à chaque instant où nous sommes, la taille et la portée de l’action. Mais vous ne pouvez pas y mettre tout votre argent. Le livre serait froid et distant.

Et même si ces clichés sont magnifiques, nous sommes là pour nos héros. C’est un voyage de personnage que nous aimons. J’essaie donc de les garder en équilibre avec des plans rapprochés super cool des Avengers. Action serrée et claire mais super cinétique. Je travaille beaucoup sur la composition des pages, la taille et la forme des panneaux, pour garder le rythme de lecture sous contrôle. Certains segments sont plus calmes et certains sont prêts à être aussi éblouissants et rapides que l’histoire.

J’améliore également les détails, chaque maman est différente et chaque arrière-plan a sa propre personnalité. Donc, pour que cela reste clair visuellement, je mets également beaucoup de travail dans la hiérarchie des lignes (certaines lignes ont plus de largeur, donc plus de poids, que d’autres) et des ombrages / effets. J’améliore mon jeu à tous les niveaux!

Nrama: Vous travaillez avec Jason Aaron sur cet arc des Avengers. Vous avez dit qu’il était l’un de vos écrivains préférés – comment c’est de travailler avec lui?

Garrón: C’est un rêve devenu réalité! Je peux vous dire que je suis un grand fan de son travail en tant que fan, et maintenant que j’ai travaillé avec lui, je peux dire que je suis aussi un grand fan de ses scripts en tant qu’artiste. Je suis fanboying super dur, comme tout le temps (j’essaie d’avoir l’air super sérieux et professionnel et ainsi de suite, mais allez! Jason Aaron! Vous ne pouvez pas faire mieux que ça!).

Il donne beaucoup d’outils dans son texte pour construire le récit visuel et l’aide, mais laisse encore beaucoup de place pour la contribution et la collaboration. Ce que j’aime profondément dans son travail, c’est la construction détaillée et à long terme de ses histoires épiques. Ils sont toujours épiques mais à taille humaine. Beaucoup de personnages, richement détaillés, évoluant et s’affrontant dans le temps, tissant une incroyable tapisserie humaine. Prendre Scalped, Bâtards du Sud, ou Thor, par exemple. Chaque numéro n’est qu’un petit morceau d’un puzzle beaucoup plus grand que vous continuez à assembler.

Il a un plan et ne se précipite pas. Il met une brique au-dessus d’une autre, puis une autre, puis une autre. Et à la fin, vous avez une vaste image et avez traversé un incroyable voyage d’expérience humaine. C’est exactement le genre d’histoire que j’aime.

Et il est aussi extraordinairement gentil, gentil et amical. Je veux dire, c’est une super méga star, mais dans un environnement de travail, il est juste Jason, et c’est de l’or.

Nrama: Quelle est votre chose préférée pour laquelle vous avez dessiné Avengers jusque là?

Garrón: Moon Knight est extrêmement intéressant à dessiner ici. À cause de certaines choses qui se passent dans l’histoire, je peux prendre quelques approches spectaculaires, complètement nouvelles, jamais vues auparavant du personnage. Je ne peux pas entrer dans les détails car nous plongerions dans le territoire des spoilers, mais ce sont des trucs à couper le souffle, vous tous.

Aussi Starbrand! Depuis qu’elle est bébé, elle n’a pas de lignes de dialogue et ne fait que des actions de base. Cela donne beaucoup de place aux gags visuels non scriptés qui n’ont pas nécessairement de poids dans l’histoire mais enrichissent tellement la scène. De plus, la course de Jason ici mélange une action épique de super-héros avec un peu d’humour, donc je savais que ça irait dans le ton. Au fil de l’histoire, je peux vraiment développer un peu le personnage avec son langage corporel et ses expressions. Super duper amusant à explorer.

Nrama: Lorsque cet arc des Avengers sera terminé, où verrons-nous votre art ensuite?

Garrón: J’adorerais rester dans le Avengers autant que possible! Autant qu’ils me l’ont laissé! Si le calendrier fonctionne, les gens aiment mon travail ici (lisez Avengers! amour le trajet!) et je ne suis pas obligé ailleurs pour quelque raison que ce soit, je ne peux penser à rien d’autre en ce moment (un Vengeur doit toujours répondre à l’appel!) … le ciel est la limite! Apportez ces menaces mondiales!

Nrama: En fin de compte, qu’est-ce qui attend les fans alors qu’ils explorent cette histoire surnaturelle des Avengers?

Garrón: Une épopée de super-héros à plusieurs niveaux, traversant toutes les limites de l’espace et du temps, avec des tonnes d’éléments de la mythologie Marvel s’affrontant et se mélangeant dans une quête massive pour sauver la Terre de … Moon Knight ?? Ou est-ce avec Moon Knight? Est-ce le seul moyen de nous sauver tous, et les Avengers sont-ils un obstacle? Le bébé Starbrand est-il le Avenger le plus mignon et le plus puissant déjà? Les robes de prêtre égyptien classiques et les anciens crânes de dieu-oiseau deviendront-ils une tendance à la mode, et devriez-vous acheter le vôtre aujourd’hui avant qu’il ne soit trop tard?

Mais je m’égare … «L’âge de Khonshu» est arrivé, et l’ombre que sa lune nous projette est grande, profonde et sombre. Préparez-vous!