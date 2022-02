Avec Valuae, redonnez une seconde vie à vos diamants

Dans l’objectif d’obtenir le meilleur prix pour le rachat de vos diamants, il est essentiel de se tourner vers des professionnels du secteur. Parmi les meilleures entreprises dans ce domaine, Valuae est celle que nous vous recommandons aujourd’hui. Cette société française reconnue pour son sérieux et l’expertise de toutes ses équipes, saura vous apporter toute son expertise pour vous accompagner dans le rachat de vos diamants. Ainsi, en faisant confiance à Valuae, vous êtes assuré de profiter d’une véritable expertise, et ce, près de chez vous. Dès à présent, découvrez avec Valuae tous les avantages de faire appel à des professionnels pour le rachat de vos diamants et profitez d’un service de qualité pour une expertise optimale.

Pourquoi vous orienter vers le rachat de diamant ?

Quelle que soit la raison pour laquelle vous décidez de faire racheter vos diamants, il est essentiel de se diriger vers des professionnels du secteur. De nos jours, seule une société experte dans le domaine saura analyser avec précision la valeur de votre diamant. Aujourd’hui, de plus en plus d’entreprises se spécialisent dans l’expertise et le rachat de diamants. En vous orientant vers ce type de société, vous pourrez ainsi obtenir le meilleur prix pour la valeur de vos diamants, et en toute sécurité. Pour déterminer la valeur qui correspond à votre bijou, le professionnel va prendre en compte plusieurs éléments qui caractérisent votre pièce :

L’inclusion

La forme : coussin, émeraude, rond, etc.

La certification du diamant

La symétrie

Le poids en carat

Taille du diamant

La fluorescence

La couleur

En plus de la prise en considération de tous ces éléments, le prix de rachat du diamant se fonde sur les hausses continuelles de cette pierre précieuse. Pour une analyse assurée de la valeur de votre diamant, un professionnel du secteur doit donc s’appuyer sur le cours de la bourse du diamant à Anvers et Tel Aviv. Afin de profiter d’un rachat de votre diamant à bon prix, il est donc primordial que vous vous orientiez vers une société de confiance et spécialisée dans le domaine.

Obtenez une expertise près de chez vous avec Valuae

Dans l’objectif d’offrir une estimation rapide, la société Valuae est disponible partout en France et au Luxembourg par le biais d’un large réseau de bijouterie. Afin d’estimer votre diamant dans les meilleurs délais, vous trouverez donc facilement une bijouterie vous proposant ses services d’analyse à proximité de chez vous. Pour cette évaluation de votre diamant, l’expert va s’appuyer sur le certificat qui énonce la valeur en carat de votre pierre. Néanmoins, il reste possible de faire expertiser un diamant qui ne possède pas de certificat. Effectivement, seule la certification permet d’attester des caractéristiques d’une pierre précieuse. Dans le cas où vous ne disposeriez pas de ce certificat, le joaillier procèdera lui-même à l’analyse et l’estimation de la valeur de votre diamant.

Afin de préciser efficacement son analyse, l’expert utilisera également une technologie brevetée : la valuaebox. Cette dernière permet de réaliser une estimation à distance, avec une précision optimale. Grâce à cette expertise et aux compétences des équipes la société strasbourgeoise Valuae, vous êtes sûr de profiter de la meilleure évaluation possible de votre diamant.

Faites racheter votre diamant avec Valuae pour obtenir le meilleur prix

Dès lors où vous souhaitez faire expertiser votre diamant, Valuae estime votre diamant en ligne en fonction de ses caractéristiques ainsi que de son poids. Par cela, avant de vous rendre dans l’une des bijouteries partenaires de cette société, vous profiterez d’une expertise rapide et de qualité. Pour préciser au mieux la valeur de votre diamant, se renseigner auprès d’un joaillier sera nécessaire par la suite. Pour cette raison, n’hésitez pas à prendre rendez-vous avec l’un des nombreux professionnels de Valuae proches de chez vous. Une fois l’expertise réalisée, la vente de vos pierres pourra être effectuée dans les 48 h qui suivent. Ainsi, avec l’aide de Valuae, vous pourrez ainsi obtenir facilement une estimation rapide et précise de votre diamant et bénéficier d’une proposition de rachat au meilleur prix. Pour toute évaluation et rachat de vos diamants, n’hésitez plus et faites appel aux experts Valuae dans l’une des bijouteries proches de chez vous.