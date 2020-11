Avec une rébellion à large base Covid-19 sur les cartes, le pouvoir de Boris Johnson est considérablement affaibli

Dans sa lettre à tous les députés et pairs avant les votes parlementaires de cette semaine sur le nouveau système renforcé à trois niveaux pour l’Angleterre, Boris Johnson a tenté d’éviter une rébellion majeure en proposant une clause de temporisation qui pourrait – si les infections et les admissions à l’hôpital sont sous contrôle – voir une sortie anticipée début février, mais malgré ses concessions, le Premier ministre trouve la tâche de vendre le coucher du soleil beaucoup plus difficile qu’un certain groupe d’agents immobiliers de Los Angeles. , les députés conservateurs sceptiques ne sont pas seulement un groupe de Brexiteers qui ont acquis le goût de la révolte sous Theresa May. Menacer de rejoindre le rebelle en série Steve Baker sont normalement des députés loyalistes comme Greg Clark et Tom Tugendhat, qui font partie d’une rébellion du Kent au XXIe siècle pour empêcher leurs circonscriptions de tomber sous le rang 3 Moment dangereux Il y a un an, M. Johnson a remporté l’élection avec un Majorité de 80 sièges, mettant apparemment de côté les difficultés rencontrées par Theresa May en essayant de faire passer les affaires du gouvernement par les Communes, mais l’ampleur de la rébellion potentielle à laquelle le Premier ministre est confronté mardi – avec pas moins de 100 députés conservateurs menaçant de retenir leur le soutien au système à plusieurs niveaux plus dur – en fait un moment dangereux pour M. Johnson, qui le laisse probablement compter sur le soutien des députés travaillistes de Sir Keir Starmer pour s’assurer que les nouvelles mesures sont en place pour la fin du verrouillage à minuit mardi. Le Premier ministre devra probablement compter sur Sir Keir Starmer pour les votes (Photo: Reuters / Parlement britannique / JESSICA TAYLOR) En réalité, il est peu probable que Sir Keir bloque les nouvelles règles, étant donné qu’il a plaidé pour des restrictions plus strictes contre les coronavirus pendant des semaines, mais cela place le dirigeant travailliste dans une position de force, avec la possibilité de tirer parti de nouvelles concessions du Premier ministre, peut-être sur une plus grande aide économique pour les régions du nord de l’Angleterre soumises à des restrictions strictes. La pression du NHS reste « sévère » en signe de pression exercée sur M. Johnson pour trouver le bon équilibre, lundi après-midi, Sir Keir et le secrétaire fantôme à la Santé Jonathan Ashworth le feront pendant des mois et se retrouvent dans le rang 3 ce mercredi, en échange de votes. rencontrer le médecin-chef Chris Whitty pour une mise à jour sur l’efficacité du système à plusieurs niveaux.M. Johnson pense peut-être déjà qu’il est allé assez loin dans sa lettre, en offrant une clause de temporisation à mi-chemin de la réglementation du niveau prévu qui pourrait, si l’épidémie en Angleterre s’aggrave, jusqu’à fin mars. Il a souligné que, malgré la pression politique, ces réglementations à plusieurs niveaux sont toujours «nécessaires» et que les pressions sur le NHS reste «sévère» .Mais le chef rebelle conservateur Mark Harper a déclaré dimanche à Times Radio que les ministres devaient «nous montrer la preuve» que le NHS serait submergé d’ici janvier si le système plus dur n’était pas mis en place. semble important que janvier soit toujours le pire mois pour le NHS en termes d’occupation des lits et d’infections respiratoires, même sans pandémie qui fait rage à travers le pays, ou que des scientifiques comme le professeur Peter Openshaw de l’Imperial College de Londres ont déclaré que ce serait une «terrible erreur »Pour assouplir les restrictions avant que le prochain programme de vaccination n’ait un effet. Le problème de M. Johnson sur cette rébellion est dû aux croyances fermement ancrées sur les bancs des conservateurs en matière de libertés personnelles et de libertés civiles, pour lesquelles le niveau 3 semble être un pas trop loin. À la fin, il est peu probable que le Premier ministre cède davantage de terrain et de nombreux rebelles reculeront peu probable, ce qui signifie qu’une révolte est à l’ordre du jour, mais le gouvernement obtiendra ses dernières réglementations sur les coronavirus à travers le dos de Labou r votes, laissant le pouvoir du Premier ministre considérablement affaibli.