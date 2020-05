Avec un hit n ° 1, le producteur une fois évincé Dr. Luke marque son retour – betanewsfr

Par MESFIN FEKADU

NEW YORK (AP) – En 2014, le maître de chanson Dr. Luke avait enregistré son 16e numéro 1 avec « Dark Horse » de Katy Perry, renforçant sa place en tant que prince régnant de la musique pop, un trône qui ne pouvait être contesté que par une autre personne – son mentor Max Martin. Il semblait imparable.

Mais les coups ont cessé lorsque le Dr Luke s’est empêtré dans un procès amer avec l’ancien collaborateur Kesha, qui l’a accusé d’agression sexuelle pendant leur partenariat de plusieurs années, qui a commencé quand il est devenu son mentor à l’âge de 17 ans. Le Dr Luke a vigoureusement a nié les allégations.

Sa carrière a décliné lorsque l’affaire a pris le devant de la scène avant même le mouvement #MeToo en pleine croissance; les actes féminins étaient solidaires de Kesha, notamment Kelly Clarkson, Taylor Swift, Adele et Lady Gaga. Sentant la pression, Perry a même sorti son premier album de grand label sans chanson de Dr. Luke. Alors que le Dr Luke créait toujours des chansons pour des artistes tels que Ne-Yo, Big Boi, Trey Songz et Tyga, la pop fracassante dont il était devenu synonyme lui échappait.

Jusqu’à maintenant.

Le Dr Luke, né Lukasz Gottwald, fait son retour avec le tube génial de Doja Cat, «Say So», qui a dominé le palmarès Billboard Hot 100 de cette semaine grâce à son remix mettant en vedette Nicki Minaj. La chanson, produite et co-écrite par Dr. Luke, est sur le deuxième album de Doja Cat « Hot Pink », sorti en novembre dernier sur Dr. Luke’s Kemosabe Records.

Au lieu d’utiliser son nom de scène connu, le Dr Luke a utilisé le surnom de Tyson Trax lorsqu’il a été crédité en tant que producteur de la chanson, qui a connu un succès majeur après que TikToker Haley Sharpe ait exécuté une danse sur l’air sur la plateforme de partage de vidéos très populaire.

Pitbull, qui a collaboré avec le Dr Luke sur des tubes comme « Timber » et « Time of Our Lives », a déclaré qu’il ne savait même pas que le Dr Luke avait produit « Say So ».

« Non, je ne l’ai pas fait. Je ne vous mentirais pas », a déclaré le gagnant du Grammy. « Je pensais: » Oh mec, c’est fou. « Mais j’aime le disque. Tous les enfants que je côtoie, ils adorent l’album. «

« C’était très intelligent de le mettre sous un autre nom », a déclaré Pitbull. « Appelons cela une recharge, une relance, un redémarrage et un rafraîchissement. Il s’est déconnecté, déprogrammé et reprogrammé. »

Le Dr Luke et Doja Cat ont refusé d’être interviewés pour cette histoire. RCA Records de Sony, propriétaire de Kemosabe, n’a fait aucun commentaire.

Doja Cat a signé avec RCA et Kemosabe en 2014, libérant son premier EP « Purrr! » en août 2014, deux mois avant que Kesha n’engage une action contre le Dr Luke.

Le matériel de presse de Doja Cat ne mentionne pas que le Dr Luke est le cerveau derrière « Say So » ou quatre autres chansons de son album, y compris le bop assisté par Tyga « Juicy », qui a culminé au n ° 41 sur le Hot 100.

Lorsqu’on lui a demandé si elle était surprise que le Dr Luke ait eu un succès n ° 1, la journaliste musicale Evelyn McDonnell a déclaré: « Je suppose que dans le sens où il s’est glissé dans le n ° 1, oui. »

« Le cynique en moi n’est pas si surpris car l’argent parle et il est un hitmaker », a ajouté McDonnell, professeur de journalisme à l’Université Loyola Marymount. « Je pense que si elle avait été annoncée comme une chanson du Dr Luke dès le début, cela aurait tout de suite fait la une des journaux. »

McDonnell a ajouté que le succès de la chanson sur TikTok a aidé le Dr Luke à prendre un siège arrière: « Si elle avait été transmise aux stations de radio … d’une manière normale, les stations de radio auraient pu être plus réticentes. »

Le Dr Luke a fait irruption sur la scène musicale en tant qu’étudiant de Max Martin, le maestro de la musique pop derrière les premiers succès de Britney Spears, N’Sync et Backstreet Boys. La séquence de coups sûrs de Martin se poursuit depuis: cette année, il a inscrit son 23e succès n ° 1 sur le Hot 100.

Ensemble, les créateurs suédois ont conçu des succès à succès comme «Since U Been Gone» de Clarkson et «I Kissed a Girl» de Perry, entre autres triomphes. En 2010, le premier album de Kesha, «Animal», produit par le Dr Luke, a été publié sur son label et en tête des palmarès, faisant de Kesha la vedette de l’année. L’hymne du parti ivre «TiK ToK» a occupé la première place pendant neuf semaines et d’autres succès du Top 10 ont suivi.

Mais les anciens collaborateurs se sont affrontés devant les tribunaux depuis 2014. Kesha allègue que le Dr Luke l’a droguée et violée en 2005 et qu’elle l’a maltraitée émotionnellement pendant des années. Il prétend qu’elle l’a enduit de mensonges dans l’espoir de sortir de son contrat d’enregistrement.

Un tribunal de New York a rejeté les réclamations liées aux abus sexuels de Kesha en 2016 en raison de problèmes juridiques, sans se prononcer sur la véracité des allégations.

Kesha a perdu un autre round en février dernier, lorsqu’un juge de New York a déclaré qu’elle avait fait une déclaration diffamatoire à propos du Dr Luke à une autre occasion: un message texte de 2016 disant à Gaga que le producteur avait également violé Perry. Lui et Perry l’ont démenti, et le juge a déclaré qu’il n’y avait «aucune preuve» pour étayer cette affirmation.

Les avocats de Kesha ont déposé un avis de leur intention de faire appel de la décision, qui a également révélé qu’elle devait au Dr Luke plus de 373 000 $ d’intérêts sur les redevances qu’elle lui avait versées des années en retard.

Mais cela n’a pas résolu d’autres aspects de sa diffamation et de sa rupture de contrat, y compris la question cruciale de savoir si l’allégation de Kesha selon laquelle il l’avait violée est vraie. Le juge a dit que c’était au jury de décider lors d’un éventuel procès.

« Écoutez, il a été impliqué dans un scandale public », a déclaré Larry Rudolph, directeur de longue date de Spears qui travaille avec le Dr Luke depuis des années. «Il y a le tribunal de l’opinion publique, puis le tribunal de l’opinion réelle. L’opinion publique se fonde souvent sur des faits peu ou pas du tout, davantage axés sur les émotions. Ensuite, il y a le système judiciaire qui est basé sur des faits réels. Si vous regardez ce qui s’est passé dans le système judiciaire, je pense que vous trouverez un résultat très différent de celui dans lequel il s’est un peu attrapé. »

Kesha a sorti deux albums post-procès qui sont sortis sur le label du Dr. Luke mais sans son apport créatif.

« Six ans, c’est assez long », a déclaré McDonnell à propos du moment où le Dr Luke est parti sans succès pop. «Est-ce assez long pour le rachat? Je ne pense pas. Pas quand il combat toujours le procès. C’est ce qui, je pense, est vraiment troublant. «

Theron Thomas, qui a co-écrit des tubes pour Miley Cyrus, Beyoncé, Lizzo et Rihanna et collabore fréquemment avec le Dr Luke, a déclaré qu’il lui avait été conseillé de ne pas travailler avec le Dr Luke mais avait décidé de le faire quand même.

« J’ai l’impression que si vous allez travailler avec quelqu’un et être avec quelqu’un … vous devez être avec eux dans la tempête et hors de la tempête », a-t-il déclaré.

Thomas admet que lors de sa première rencontre avec le Dr Luke, ce n’était pas joli: «Notre relation était un peu difficile. Je le haissais. Je pensais qu’il était le plus gros (explétif) de tous les temps. »

« De plus en plus nous travaillions, je comprenais son raisonnement », a ajouté Thomas. «Cela me le justifiait. Pas de mensonges. Il avait raison la plupart du temps. »

Thomas a déclaré avant que la pandémie de coronavirus n’atteigne les États-Unis, il était à Hawaï travaillant sur de nouvelles musiques avec le Dr Luke et Doja Cat.

Pitbull, qui travaille également sur la musique avec le Dr Luke, a déclaré qu’il n’avait jamais hésité à collaborer avec lui.

«Je traite avec les gens lorsque je travaille avec eux du côté des entreprises. Si je traite avec vous sur le plan personnel et que vous faites quelque chose qui me semble irrespectueux du côté personnel, alors c’est une autre histoire. Mais si je ne suis pas là pour voir ce qui se passe, alors devinez quoi? Nous allons simplement continuer à vivre avec trois côtés d’une histoire: il dit, dit-elle, et la vérité », a déclaré Pitbull. «Je sais juste ce qu’il fait musicalement, à quel point il est talentueux et à quel point nous travaillons ensemble. C’est ce que mon entreprise est au bout du compte. «

La rédactrice associée de la presse, Jennifer Peltz, a contribué à ce rapport.