Avec Samoa Joe rejoignant l’équipe WWE Raw Commentary, Jerry Lawler est-il sorti?

Samoa Joe est de retour au stand de diffusion pour WWE Monday Night Raw. Selon un rapport de Ryan Satin à Pro Wrestling Sheet, une source fiable car il fait partie de la masse salariale de la WWE, Joe reviendra au commentaire d’un ou des deux épisodes de Raw enregistrés cette semaine. Satin ne dit pas si Joe remplacera l’un des membres de l’équipe de commentaires existants ou se joindra à eux, mais il semble que Jerry Lawler pourrait être un bon pari.

Lawler faisait déjà l’objet d’une mauvaise publicité pour la WWE en raison de son âge et de ses conditions médicales antérieures. Un récent numéro de Dave Meltzer Le Wrestling Observer Newsletter a déclaré que personne à la WWE ne pouvait trouver une bonne raison pour laquelle Lawler voyage vers et depuis la Floride pour commenter les émissions autres que ce que Lawler lui-même veut. Si Lawler tombait malade, ce serait une publicité terrible pour la WWE, alors avec l’attention accrue des médias sur la société, ils pourraient décider de jouer la sécurité avec The King.

De plus, Lawler s’est trouvé l’objet d’une controverse sur les réseaux sociaux pour avoir appelé un senton plongeur par un lutteur japonais. Akira Tozawun « ramen noodle moonsault. » Lawler a été traîné sur Twitter pour le commentaire, y compris par au moins un lutteur de la WWE, bien que Jim Cornette est venu à sa défense. Sur son dernier podcast, Lawler ne s’est pas excusé pour l’incident, au lieu de le comparer au commentaire sur le talon classique par des goûts de Bobby Heenan et Jesse Ventura. Lawler a également blâmé un manque de chimie avec ses collègues annonceurs pour ne pas avoir profité de la blague, qui, selon Lawler, était censée être sur lui parce qu’il était déconnecté. Une fois de plus, une aversion pour la mauvaise publicité pourrait faire en sorte que la WWE veuille voir Lawler hors des projecteurs pendant un certain temps.

Nous saurons ce soir (ou peut-être la semaine prochaine) quand WWE Monday Night Raw diffusé sur le réseau USA à 20 h, heure de l’Est.

