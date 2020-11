Avec la victoire au Sénat, Mark Kelly devient le 4e astronaute élu au Congrès

Mark Kelly a remporté un siège au Sénat américain, faisant de lui le seul élection du quatrième astronaute de la NASA au Congrès .

Kelly, qui s’est lancé quatre fois dans l’espace avant de poursuivre une carrière en politique, a réussi sa tentative de représenter l’État de l’Arizona au Sénat américain. Kelly, un démocrate, s’est présenté contre la titulaire Martha McSally, une républicaine et ancienne pilote de combat de l’US Air Force. L’élection spéciale a eu lieu pour terminer le mandat de six ans du sénateur John McCain, décédé en 2018 (McSally a été temporairement nommé par le gouverneur de l’Arizona après la mort de McCain).

«Lorsque nous avons lancé cette campagne depuis cet endroit, ici même, il y a 619 jours, je n’aurais jamais pu prévoir combien d’Arizoniens feraient partie de cette mission», a déclaré Kelly, s’adressant aux partisans de l’hôtel Congress à Tucson mardi soir ( 3 novembre). « Cette mission ne se termine pas avec le décompte du dernier vote. Ce n’est que le début. »

Kelly a remporté l’élection par une marge de 52,63 pour cent, selon le secrétaire d’État à l’État de l’Arizona.

«Quand j’étais à la NASA, nous nous entraînions pendant deux ans pour une mission de navette spatiale. Du simulateur de la navette spatiale au vol et à l’entraînement, deux ans à nous concentrer sur les détails. Deux ans avant, nous étions sur la rampe de lancement prêts à partir . Et puis le travail a commencé », dit-il. « Maintenant, le travail commence. »

Kelly, qui est mariée à l’ancienne membre du Congrès de l’Arizona Gabby Giffords, a déménagé à Tucson en 2012 après avoir pris sa retraite de la NASA et Giffords a survécu à une tentative d’assassinat l’année précédente. Ensemble, le couple a cofondé «Giffords» pour plaider en faveur d’une réduction de la violence armée et pour aider à rendre les communautés plus sûres.

Kelly pourrait éventuellement prendre ses fonctions dès la fin du mois, en attendant que l’État certifie le résultats de l’élection . Lorsqu’il sera assermenté, Kelly deviendra le seul membre actif du Congrès à avoir volé dans l’espace. Il est précédé dans la branche législative du gouvernement américain par trois anciens astronautes de la NASA et deux membres du Congrès qui ont volé sur la navette spatiale en tant que spécialistes de la charge utile.

Pleine vitesse

L’astronaute de la NASA Mark Kelly sur le pont d’envol de la navette spatiale Discovery lors de la mission STS-124 en juin 2008. (Crédit d’image: Mark Kelly)

Kelly, un ancien capitaine de l’US Navy, un aviateur naval et pilote d’essai qui a effectué des missions de combat dans le cadre de l’opération Desert Storm, a été sélectionné pour la classe 1996 des candidats astronautes de la NASA – le même groupe qui inclus son frère jumeau , Scott.

Kelly a enregistré plus de 54 jours dans l’espace sur quatre missions de navette. Il a servi comme pilote sur son premier vol, STS-108, lançant sur la navette spatiale Endeavour pour livrer des fournitures à la Station spatiale internationale en 2001. Cinq ans plus tard, Kelly a volé comme pilote de la navette Discovery sur STS-121, le deuxième de la NASA mission de retour en vol après la perte de l’orbiteur Columbia et de son équipage en 2003.

Kelly a commandé l’équipage STS-124 de Discovery en 2008, qui a installé le laboratoire japonais Kibo sur la station spatiale. Sa quatrième et dernière mission, STS-134, a marqué le dernier vol d’Endeavour et a livré le spectromètre magnétique alpha, un détecteur de rayons cosmiques, à monter sur le treillis de base de la station.

Après avoir quitté la NASA, Kelly s’est porté volontaire pour une autre «mission», permettant aux scientifiques de l’agence de collecter ses données physiologiques et médicales tandis que son frère les a fournis pendant un an à bord de la station spatiale. L’étude historique sur les jumeaux a permis de révéler davantage les effets des voyages spatiaux de longue durée sur le corps humain.

Science + données + faits

Mark Kelly pour les boutons de campagne du Sénat américain. (Crédit d’image: Mark Kelly)

Le premier astronaute à échanger son canapé de vaisseau spatial contre un siège au Congrès fut John Glenn, le premier Américain en orbite autour de la Terre . L’un des astronautes originaux de Mercury 7, Glenn a été sénateur américain représentant l’état de l’Ohio en tant que démocrate pendant quatre mandats, de 1974 à 1999. Après avoir quitté ses fonctions, Glenn, alors âgé de 77 ans, a de nouveau volé en orbite, se lançant sur la navette spatiale Discovery en tant que spécialiste de la charge utile.

Le pilote du module de commande Apollo 13, John « Jack » Swigert, a été élu à la Chambre des représentants des États-Unis représentant le 6e district du Colorado en tant que républicain en 1982, mais est décédé tragiquement d’un cancer avant de pouvoir prendre ses fonctions.

Harrison « Jack » Schmitt, pilote du module lunaire Apollo 17, a été l’un des deux derniers à avoir marché sur la lune en 1972 en servant l’état du Nouveau-Mexique au Sénat en tant que républicain pendant six ans, de 1977 à 1983.

Suivant la voie opposée, le sénateur Jake Garn (R-UT) et le représentant Bill Nelson (D-FL) ont été choisis pour voler sur la navette spatiale en tant qu’observateurs du Congrès et spécialistes de la charge utile à un moment où la NASA travaillait à l’ouverture des vols spatiaux aux «citoyens « passagers. Garn a rejoint l’équipage du STS-51D sur Discovery pour une mission d’une semaine visant à déployer deux satellites de communication en 1985.

Nelson, qui a été élu plus tard au Sénat, a volé sur Columbia avec l’équipage STS-61C. La mission de six jours, qui était la dernière à voler avant la tragédie de la navette Challenger, a déployé un satellite et mené des recherches scientifiques en 1986.

En plus de ces cinq explorateurs de l’espace et de Kelly, quatre autres astronautes américains se sont présentés au Congrès, mais ont échoué dans leurs offres.

Le pilote du module de commande Apollo 15, Al Worden, a fait campagne mais a perdu la primaire républicaine pour le 12e siège de district de Floride à la Chambre des représentants en 1982. Skylab et le membre de l’équipage de la navette spatiale Jack Lousma ont remporté la primaire républicaine, mais ont perdu l’élection pour être sénateur du Michigan en 1984.

Jay Buckey, qui a volé en tant que spécialiste de la charge utile STS-90 sur Columbia, a retiré sa candidature pour un siège au Sénat du New Hampshire avant la primaire démocrate en 2008. Deux ans plus tard, le spécialiste de la mission STS-128, José Hernández, a remporté la nomination démocrate. mais a perdu l’élection pour le 10e siège de district de la Californie à la Chambre des représentants.