Avec Guerre des mondes et Munich, Spielberg affronte la guerre contre le terrorisme – / Film

En 1993, Steven Spielberg atteint le sommet de sa carrière. L’encapsulation parfaite de ses talents considérables. En juin de la même année, il a libéré parc jurassique, l’un des plus gros blockbusters à avoir jamais rugi d’Hollywood. Alliant le cadeau de Spielberg pour la narration visuelle à une technologie de pointe, parc jurassique a confirmé Spielberg comme un maître du cinéma imparable – un homme qui pourrait rendre l’impossible possible. En décembre de la même année, le cinéaste sortait quelque chose de tout à fait différent – La liste de Schindler. Un drame déchirant et déchirant enraciné dans l’Holocauste, il allait continuer à gagner à Spielberg son premier meilleur réalisateur et meilleur oscar d’image. Ce fut le plus grand triomphe artistique de son métier. Le fait qu’un cinéaste ait livré parc jurassique et La liste de Schindler dans la même année est souvent remarqué et émerveillé.

Mais peut-être plus remarquable est le fait qu’en 2005, Steven Spielberg a recommencé.

En juin 2005, le réalisateur publiera La guerre des mondes, une superproduction agitée, palpitante, souvent horrible sur une invasion extraterrestre. Puis en décembre est venu Munich, basé sur l’histoire vraie des séquelles du massacre aux Jeux olympiques de Munich en 1972. Ces deux films ne sont pas mentionnés dans le même souffle que jurassique et Schindleret pourtant, ils devraient l’être. Avec La guerre des mondes, Spielberg a tourné son objectif vers les attaques du 11 septembre, et a ramené le mélange parfait de sa sensibilité à succès et de son intégrité artistique. Avec Munich, il a peut-être fait son chef-d’œuvre.

Les similitudes dans les années de sortie de ces quatre films sont évidentes – divertissement pop-corn en été, drame réfléchissant en hiver. Mais La guerre des mondes et Munich partager une voie plus commune que parc jurassique et La liste de Schindler. Parce qu’en fin de compte, Guerre et Munich sont à peu près la même chose: la guerre contre le terrorisme. Une guerre qui pourrait être impossible à gagner, et pourtant, l’humanité continue de la combattre de toute façon. Et les corps s’accumulent.

Partie 3: La guerre contre le terrorisme – La guerre des mondes et Munich

Est-ce les terroristes?



« Les intellectuels vastes et cool et antipathiques ont regardé notre planète avec des yeux envieux et ont lentement et sûrement dessiné leurs plans contre nous. »

Le 11 septembre 2001, la vraie vie est devenue un film catastrophe, avec des images diffusées sur la télévision qui n’existaient auparavant que dans de gros blockbusters – des bâtiments renversés alors que les gens s’enfuyaient dans les rues avec terreur, chassés par des raz de marée de fumée. L’art tient toujours un miroir de la réalité, ce n’était donc qu’une question de temps avant qu’Hollywood ne commence à refléter ces événements. Les cinéastes s’attaqueraient directement à cette infâme journée avec des titres comme United 93 et World Trade Center, et le premier Cloverfield serait essentiellement 9/11: Le film monstre.

Mais comme c’est souvent le cas dans le show-business, Steven Spielberg est arrivé en premier. Alors que la commercialisation de Spielberg La guerre des mondes vendu comme un autre divertissement spielbergien, avec Tom Cruise avant et au centre, le résultat final était tout à fait différent.

Le directeur dirait au Daily Express: «Le 11 septembre a beaucoup changé pour moi. Cela a beaucoup changé pour tout le monde dans le monde. Et mes films sont devenus plus sombres après le 11 septembre. Rapport minoritaire était un regard très sombre sur l’avenir, et certainement La guerre des mondes, qui était une référence très directe au 11 septembre. C’était une véritable histoire post-11 septembre. Ce n’était pas prévu de cette façon, mais c’est ainsi que cela s’est avéré. «

« Auriez-vous fait le film si le 11 septembre n’était pas arrivé? » un intervieweur de Spiegel a demandé Spielberg au moment de la sortie du film. Spielberg »s réponse:

« Probablement pas. [H.G] Le roman de Wells a été transformé en film plusieurs fois, notamment toujours en période de crise internationale: la Seconde Guerre mondiale venait de commencer quand Orson Welles a terrifié des millions d’Américains avec sa version légendaire de la radio, les gros titres ont été dominés par des reportages sur l’invasion d’Hitler de Pologne et Hongrie. Lorsque la première version d’écran est entrée dans les salles de cinéma en 1953, les Américains avaient très peur d’une attaque nucléaire de l’Union soviétique. Et notre version arrive également à un moment où les Américains se sentent profondément vulnérables. »

Les parallèles du 11 septembre sont impossibles à ignorer, et plutôt que d’être subtils, Spielberg se penche sur eux. Il est révélateur que lorsque l’attaque extraterrestre démarre, Dakota Fanning, incarnant Rachel, la fille du personnage de Cruise, crie immédiatement: « Est-ce les terroristes?! »

« Je me suis dit: » Ne devrions-nous pas retirer cela? « », Scénariste David Koepp plus tard m’a dit, « Parce que vous savez, c’est un peu direct. Et Steven a dit: «Non, elle a 11 ans; c’est 2005, elle va dire ça. C’est ce que dirait une jeune de 11 ans, ce serait sa peur. »Et une fois que nous avons décidé de ne pas supprimer ou ajouter délibérément quoi que ce soit concernant le 11 septembre ou l’Irak, ou le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui, alors c’était juste lui-même parce que nous vivons tous dans le même monde, la même année, donc ça devrait ressembler à ça. »

E.T. Qui a mal tourné

Rien de tout cela ne veut dire La guerre des mondes n’est rien d’autre qu’une réflexion austère sur les attentats du 11 septembre. En son cœur, c’est un blockbuster, chargé de gros rythmes d’action, d’un appareil photo Spielbegian impressionnant et, bien sûr, de Tom Cruise.

«C’est E.T. a mal tourné », a déclaré Cruise dans des notes de presse pour le film, riffant sur un film extraterrestre plus ancien et plus amical de Spielberg. Tom Cruise n’est pas un homme normal, alors Spielberg le considère comme un – un schlub de la classe ouvrière qui vit dans une maison en désordre et s’évanouit dès qu’il rentre du travail – peut sembler un peu discutable. Mais l’acteur le fait fonctionner, principalement à travers le langage corporel.

Cruise n’a pas autant de crédit qu’un acteur qu’il mérite – les gens ont tendance à le considérer uniquement comme une «star de cinéma». Mais sous ce sourire trop parfait se trouve un artiste polyvalent. Bien sûr, Cruise a un look d’idole en matinée, mais il semble étonnamment, eh bien, moyenne dans La guerre des mondes. L’acteur est souvent abattu en gros plan pour déguiser sa stature relativement courte (il est 5 ′ 7 ″), mais Spielberg subvertit cela en ramenant la caméra. Cruise a l’air génial ici, surtout lorsqu’il interagit avec ses enfants, joué par Fanning et Justin Chatwin. À bien des égards, c’est juste un grand enfant, sans vraiment savoir comment se comporter comme un adulte. Il essaie maladroitement et maladroitement de jouer à la balle avec son fils, Robbie, mais le garçon s’en fout. Plus tard dans le film, après l’invasion des extraterrestres, le personnage de Cruise, Ray Ferrier, essaie frénétiquement de préparer des sandwichs au beurre d’arachide et à la gelée, et il devient douloureusement clair que Cruise n’a jamais eu à faire un sandwich une fois dans sa vie. Il le baise, et en colère, il jette le sandwich à une fenêtre, où il colle comiquement comme une œuvre d’art abstrait.

Comme La guerre des mondes s’ouvre, le grand gamin Ray est chargé de veiller sur ses enfants, l’adolescent maussade Robbie et Rachel, une fille de 11 ans fouettée. L’ex-femme de Ray (Miranda Otto) dépose les enfants au domicile de Ray dans le New Jersey alors qu’elle rend visite à ses parents à Boston, et bien que Ray et son ex semblent amicaux et même amicaux, il est clair pourquoi ils se sont séparés – Ray est une sorte de piqûre. Il est le type d’adulte coincé dans une mentalité d’adolescent – le type de personne qui pense toujours que le lycée a été le meilleur moment de sa vie. Robbie le déteste clairement. Rachel est plus compréhensive, mais elle connaît aussi assez bien son père pour se rendre compte qu’elle doit prendre soin d’elle-même tandis que Ray s’évanouit après avoir travaillé pendant une longue période comme grutier exploitant un débardeur.

C’est au cours de ce week-end avec ses enfants que le monde tel que nous le connaissons se termine rapidement. Les extraterrestres envahissent, rayonnant vers le bas dans des trépieds monstrueux qui ont été enterrés dans la terre depuis des milliers d’années. Au début, Ray pense que tout cela est plutôt cool. Une tempête électrique anormale signale l’arrivée d’un extraterrestre, et Ray essaie de le considérer comme semblable à un feu d’artifice, avant qu’un boulon d’éclairage ne semble s’écraser directement dans un endroit spécifique du quartier. Ici, Ray a tellement peur qu’il retourne à l’intérieur pour se cacher sous une table.

Ce qui suit est l’une des séquences les plus efficaces et les plus terrifiantes de la filmographie de Spielberg. Ray erre dans la rue où l’éclairage a frappé plusieurs fois. Il n’est pas le seul là-bas – des gens de partout dans le quartier se sont rassemblés, marmonnant et regardant la fissure de fumer dans la rue – l’endroit exact où l’éclairage a frappé. C’est d’ici que les trépieds montent – d’énormes machines insectoïdes qui émettent un son de corne de brume effrayant. Au début, tout le monde les regarde avec un mélange d’horreur et de respect. Et puis la destruction commence: un faisceau jaillit de la machine, effaçant littéralement tous ceux qu’elle touche – les réduisant en poussière.

Spielberg et DOP de longue date Janusz Kaminski photographiez tout cela depuis le sol, avec la caméra inclinée vers le haut – une image qui rappelle immédiatement les innombrables vidéos amateurs tournées au sol pendant le 11 septembre, avec des New-Yorkais terrifiés pointant des caméras vers le ciel. Ray court, et Spielberg court avec lui, comme partout, les gens qui crient partent en fumée.

Pour souligner l’horreur de tout cela, Spielberg contre le chaos bruyant avec un moment de calme effrayant. De retour chez lui, Ray court dans la salle de bain pour se laver le visage. Il est couvert de poussière de la tête aux pieds, et l’horreur s’enfonce quand il se rend compte qu’il ne s’agit pas d’une poussière ordinaire – ce sont les restes désintégrés de ses voisins. Cette progression des scènes donne le ton au film à venir: un grand spectacle chargé d’effets spéciaux ponctué de rythmes d’une horreur inimaginable.

