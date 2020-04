Avatar The Last Airbender Netflix US débuts pour ce mois de mai – / Film

Avatar: le dernier maître de l’air sort aux États-Unis Netflix le mois prochain, après que la série bien-aimée Nickelodeon ait été disponible sur le streamer dans d’autres régions pendant des années. Mais ce n’était qu’une question de temps avant Avatar: le dernier maître de l’air est revenu à Netflix aux États-Unis, le streamer développant un remake en direct de la série des créateurs originaux Michael DiMartino et Bryan Konietzko.

Cette année, Avatar: le dernier maître de l’air a célébré son 15e anniversaire d’être l’une des plus grandes séries d’animation de tous les temps. Si vous avez manqué la série animée Nickelodeon lorsqu’elle a commencé à être diffusée en 2005, ne vous inquiétez pas: vous pouvez enfin diffuser la série sur Netflix aux États-Unis à partir de 15 mai 2020. Netflix a annoncé sur Twitter que les trois saisons de Avatar: le dernier maître de l’air arrivera sur le streamer le mois prochain.

Eau. Terre. Feu. Air. Les trois saisons d’Avatar: The Last Airbender arrivent sur Netflix aux États-Unis le 15 mai. pic.twitter.com/RCKylFYknA – NX (@NXOnNetflix) 23 avril 2020

Avatar: le dernier maître de l’air est disponible sur Netflix dans des régions en dehors des États-Unis, y compris le Canada, l’Australie, le Royaume-Uni, le Mexique et l’Amérique latine, depuis des années, mais maintenant les abonnés américains peuvent enfin vivre la guerre à Ba Sing Se.

Avatar: le dernier maître de l’air créé sur Nickelodeon en 2005 et a couru jusqu’en 2008, gagnant des critiques élogieuses et une base de fans fidèles qui est toujours aussi solide à ce jour. La série animée se déroule dans un monde fantastique où les quatre éléments – l’eau, la terre, le feu, l’air – peuvent être exploités par des combattants doués, mais un seul individu, l’avatar titulaire, a le pouvoir de maîtriser les quatre éléments. L’Avatar se réincarne à chaque génération et sert de gardien de la paix entre les quatre nations qui composent ce monde, mais disparaît pendant 100 ans – c’est là que l’histoire de l’émission commence. Le plus récent Avatar, un maître de l’air énergique de 12 ans nommé Aang, doit faire face à un monde plongé dans le chaos après que la tyrannique Fire Nation a lancé une guerre dévastatrice contre les trois autres nations.

L’histoire fantastique-aventure typique de l’émission est soutenue par un travail de personnages et une narration incroyables, ainsi que par l’un des meilleurs arcs de rédemption à la télévision. Mais quelques-uns de trop ont raté cette série animée parfaite en raison de sa désignation en tant que dessin animé pour enfants (ce qui est juste, c’est le cas!) Et de son adorable adaptation de film d’action en direct M. Night Shyamalan, qui a aigri presque tout le monde sur le série quand il est sorti en salles en 2010. Mais Avatar: le dernier maître de l’air engendré une autre suite acclamée par la critique, La légende de Korra, en 2012, et les créateurs de séries Michael DiMartino et Bryan Konietzko cherchent à guérir les blessures profondes laissées par le film Shyamalan avec un nouveau Avatar adaptation live-action, cette fois avec une distribution bien diversifiée. La série en direct est en préparation chez Netflix depuis deux ans avec peu de mises à jour jusqu’à présent, mais au moins le streamer apporte enfin la série animée originale aux abonnés américains pour les mettre en avant. Avatar: le dernier maître de l’air encore une fois.

Articles sympas du Web: