Avatar Set Photo: Premier aperçu de Sigourney Weaver en tant qu’être humain

Une nouvelle photo de l’ensemble d’Avatar 2 suggère que le film inclura des flashbacks, car il montre Sigourney Weaver vivant et humain.

Sorti en 2009, Avatar a été un succès massif et instantané qui a ensuite appris 9 nominations aux Oscars et en a remporté trois. L’épopée de James Cameron était centrée sur Jake Scully, un marin paraplégique qui se rend sur la planète Pandora et devient alors fortement impliqué avec les Na’vi, les natifs de la planète, tandis que d’autres humains cherchent à exploiter les ressources de Pandora.

James a depuis prévu cinq films Avatar au total, bien qu’ils aient été fortement retardés au fil des ans. Les fans ont eu un peu d’espoir sous la forme d’une production sur les suites d’Avatar qui démarre enfin, avec Avatar 2 prévu pour décembre 2021. Cependant, Avatar 2 pourrait se voir retardé une fois de plus en raison de l’épidémie de coronavirus, qui a arrêté la production physique.

Le producteur Jon Landau a publié une déclaration après l’arrêt expliquant que le travail sur les effets visuels du film était en cours, bien que l’on ne sache pas exactement combien de photographie en direct est encore nécessaire pour le film. À l’heure actuelle, très peu de productions ont pu reprendre.

Récemment, le compte Twitter officiel a partagé une photo directement «De l’ensemble de la suite Avatar». Il comprend Landau, Weaver et Joel David Moore sur l’ensemble Site 26 Shack, qui est l’une des bases utilisées par les humains dans le premier Avatar.

Les costumes portés par Weaver et Moore suggèrent qu’ils tournent un flashback sur le premier film, car ils correspondent à ceux d’avant.

L’implication de Weaver avec les suites Avatar a été une allumeuse particulièrement intéressante pour les fans, principalement parce que son personnage, le Dr Augustine, est décédé dans le premier film. Jake et les autres tribus ont tenté de lier pleinement Grace à son Avatar, mais le processus a échoué. Weaver est attachée à toutes les quatre suites d’Avatar, ce qui conduit à se demander si elle reviendra en quelque sorte d’entre les morts.

