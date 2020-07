Avatar: le dernier maître de l’air à venir sur Netflix en août

– – – Avatar: The Last Airbender est l’une des plus grandes émissions sur Netflix cette année et, en août, sa série de suites, The Legend of Korra, arrive sur le service de streaming. La légende de Korra a fait ses débuts en 2012, a duré 52 épisodes et a remporté de nombreux prix. Netflix développe actuellement une série d’Avatar en direct basée sur le dessin animé original. L’œuf de Pâques « Avatar: le dernier maître de l’air » résout un mystère étrange à Aang De temps en temps, une émission est ajoutée à Netflix qui explose en popularité. Similaire à la façon dont le bureau ou les amis l’ont fait dans le passé. Cela s’est produit à nouveau en mai lorsque les 61 épisodes de la série Nickelodeon Avatar: The Last Airbender sont tombés sur le service en même temps. Et d’innombrables enfants et adultes ont redécouvert le spectacle ou l’ont trouvé pour la première fois et l’ont réalisé. Qu’une bande dessinée de 2005 a une histoire plus convaincante, engageante et émotionnelle que presque tout ce qui est à la télévision aujourd’hui. C’est une émission vraiment spéciale et vous devriez la regarder si vous ne l’avez pas fait. Netflix: selon Forbes En fait, Avatar est resté sur la liste relativement nouvelle du Top 10 de Netflix pendant 61 jours consécutifs. Selon Forbes, ce qui est le plus long qu’une émission ait été sur cette liste. Dans cet esprit. De nombreux abonnés Netflix seront ravis d’apprendre que la série consécutive, The Legend of Korra, rejoindra Avatar: The Last Airbender sur Netflix en août. La légende de Korra a duré quatre saisons et 52 épisodes. Et bien qu’il n’ait pas tout à fait le même culte que l’original. Il est tout aussi acclamé par la critique que son prédécesseur. Si vous voulez plonger encore plus profondément dans ce monde. Et voyez où il en est des décennies après le voyage légendaire d’Aang, Korra est une montre incontournable. Arrivées Départs sur Netflix la semaine du 19 juillet Une fois que vous avez terminé toute la franchise, ne vous inquiétez pas – ce n’est pas encore fini. Netflix a révélé en 2018 qu’il développait un remake en direct de la série Avatar. Et que les créateurs originaux Bryan Konietzko et Michael Dante DiMartino le dirigeront. Il est donc peu probable que ce soit aussi grave que le désastre absolu d’un film de M. Night Shyamalan. – – –

