Avatar 2 transformera David Thewlis en « une chose bleue » – / Film

Tout Tinseltown bourdonne Avatar, bébé! Le film sur toutes les lèvres ces jours-ci est Avatar 2, une suite qui se passe vraiment et qui sortira vraiment un jour, on vous le jure! James Cameron fait actuellement 500 Avatar séquelles à la fois, et sur la base de photos fixes, tous les films se déroulent à l’intérieur de la piscine du YMCA. Mais que se passe-t-il d’autre Avatar 2? Quel est le chauds gos des rues de Pandora? Hollywood heartthrob David Thewlis a un scoop juteux sur la suite et il est prêt à servir!

En 2018, nous avons appris que David Thewlis apparaissait dans tous les Avatar séquelles et qu’il jouerait l’un des Na’vi, les gigantesques créatures extraterrestres qui montent sur des dragons ou quelque chose comme ça. Mais quoi d’autre Thewlis peut-il révéler sur ces suites? Eh bien, je vais laisser l’homme lui-même vous dire:

« Je suis un Na’vi, je suis une chose bleue – que je ne comprenais pas très bien quand je suis allé rencontrer [Cameron]. J’ai été assez surpris quand on m’a proposé cela. Je suis fasciné de voir à quoi je vais ressembler, car en quelque sorte, ils se ressemblent un peu. C’est fantastique! »

Sérieusement, j’apprécie l’honnêteté de Thewlis ici. Il y a quelque chose d’amusant et de rafraîchissant à dire à la fois qu’il joue « une chose bleue » et qu’il n’a même pas compris ce que c’était que l’enfer quand il a rencontré Cameron. La citation provient d’une interview avec Total Film, via Games Radar, et dans la même interview, Thewlis a également parlé du processus de tournage:

« Je n’ai aucune idée de ce que seront mes scènes car il y a environ 16 gars dans la salle avec des caméras vidéo mais ils ne font que des plans de référence pour Jim [Cameron] à regarder plus tard. Ce que ces types photographient ne sera jamais affiché à l’écran, ce qui est filmé se trouve évidemment sur ces capteurs. Il y en a environ 200 dans la salle, faisant leur truc. »

Encore une fois: c’est une excellente réponse. Il ne semble pas que Thewlis frappe Avatar séquelles. En effet, il semble vraiment qu’il s’amuse à travailler sur tout cela. Mais il est également clairement perplexe face à l’étrange processus de réalisation de ces films. J’aime vraiment Thewlis en tant qu’acteur – c’est un de ces gars que je suis toujours heureux de voir à chaque fois qu’il se présente, quel que soit le rôle. Je suis donc sûr qu’il fera un excellent travail en tant que chose bleue.

Prise de vue sur Avatar 2 était en attente en raison du coronavirus, mais comme nous l’avons signalé plus tôt, Cameron et l’entreprise se préparent à retourner très bientôt au travail en Nouvelle-Zélande. À partir de maintenant, Avatar 2: La chose bleue est configuré pour s’ouvrir 27 décembre 2021.

