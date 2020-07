Avatar 2 : Les dernières avancées du film

in

Sans aucun doute, Avatar est l’un des meilleurs films de la première décennie du XXIe siècle. Avatar est sorti en 2009 et il n’est pas nécessaire de mentionner ce qui s’est passé par la suite. Le succès de ce film de science-fiction n’a pas connu de limites.

Avatar est devenu le premier film de l’histoire du cinéma à rapporter plus de 2 milliards de dollars. Il est resté à la première place des films les plus rentables pendant près d’une décennie. Avatar a été nominé dans neuf catégories différentes pour les Oscars.

Une superproduction dans la lignée du premier film

Et après avoir vu ce succès colossal, le réalisateur de ce film, David Cameron, a officiellement annoncé qu’il y aurait deux autres suites de ce film. Bien que David Cameron ait laissé entendre cela avant même la sortie d’Avatar en 2009, les choses dépendaient du succès du film. Maintenant, comme nous le savons tous avec certitude, il y aura la suite d’Avatar. Voici quelques unes des dernières mises à jour concernant la production et la date de sortie que vous devriez connaître.

Depuis le tout début, des dilemmes ont entouré la production d’Avatar 2. Selon David Cameron, il a fallu près de quatre ans pour écrire l’histoire du film.

La production d’Avatar 2 a commencé en 2017. Le tournage principal et le tournage préliminaire ont été achevés. Et le tournage en direct pour Avatar 2 avait commencé en 2019. Le lieu du tournage est en Nouvelle-Zélande. En mars 2020, le tournage a dû s’arrêter en raison de l’épidémie de coronavirus. Cependant, comme le gouvernement néo-zélandais a donné son autorisation, le tournage a repris en juin 2020.

Les dernières avancées sur la production d’Avatar 2

Depuis le tout début, des dilemmes ont entouré la production d’Avatar 2. Il a fallu près de quatre ans pour écrire l’histoire du film, selon David Cameron.

La production d’Avatar 2 avait commencé en 2017. La photographie principale et les prises de vue préliminaires sont terminées. Et le tournage en direct pour Avatar 2 avait commencé en 2019. Le lieu du tournage en direct en Nouvelle-Zélande. En mars 2020, le tournage a dû s’arrêter à cause de l’épidémie de coronavirus. Bien que le gouvernement de la Nouvelle-Zélande l’ait autorisé, le tournage a repris en juin 2020.

Quand Avatar 2 sortira-t-il?

La date de sortie d’Avatar 2 a dû être décalée plusieurs fois dans le passé. Initialement, David Cameron avait prévu de le sortir en 2014. Mais pour l’instant, Avatar 2 devrait sortir en décembre 2021.

Il sort quand Avatar 2 ? Ça fait 11 ans que j’attends — ja2mire (@Ja2mire) July 12, 2020