Avatar 2: le tournage commence en Nouvelle-Zélande après 14 jours d’isolement de l’équipe.

La suite Avatar est depuis longtemps sur notre liste d’attente. Récemment, le producteur d’Avatar 2 a donné quelques détails sur l’intrigue du film. En outre, les créateurs ont également partagé des photos des décors via des publications Instagram. Continuez à lire pour connaître toutes les dernières nouvelles sur le prochain film.

Mises à jour d’Avatar 2

Le producteur du film, Jon Landau a partagé quelques détails sur Avatar 2 qui a repris le tournage. Tout comme la plupart des films et séries, il a été suspendu en raison de la pandémie de COVID-19. Le réalisateur du film, James Cameron, le produit également avec Landau. Voici ce que Jon a récemment publié sur son compte Instagram.

Dans la légende, il a décrit «Le Matador» qui est un navire de commandement avancé à grande vitesse. En outre, un autre bateau à réaction appelé « Le Picador » a été mentionné par lui. Les ensembles d’Avatar 2 ont l’air si rêveurs et intéressants! Nous nous demandons à quel point cela sera génial à l’écran.

Les mesures de sécurité de l’équipe

Jon a tenu tous les fans d’Avatar informés du processus. Ils ont atteint la Nouvelle-Zélande le 31 mai et ont commencé leur quarantaine de 14 jours. Ensuite, il a partagé la nouvelle que chaque personne de l’équipe avait un résultat négatif après l’isolement. Avec tout va bien, l’équipe est occupée à préparer à part entière Avatar 2.

Hier, Jon a partagé une photo de leur premier cliché le premier jour du tournage. L’équipe a pris des mesures de sécurité strictes depuis le début avec un isolement supervisé par le gouvernement. Voici la photo du premier cliché publiée par Jon.

Date de sortie d’Avatar 2 et nouveaux détails de la distribution

La sortie du film est prévue pour le 17 décembre 2021. Mais il pourrait faire face à des retards car le tournage a été interrompu en raison de l’éclosion d’une pandémie de coronavirus. De plus, selon l’annonce officielle, il y aura deux suites supplémentaires dans la franchise après la sortie de la deuxième partie. Actuellement, les deux prochains films sortiront respectivement le 19 décembre 2025 et le 17 décembre 2027.

Quelques révélations sur les nouveaux acteurs de l’Avatar 2 ont également été faites récemment. Il semblerait que les nouveaux ajouts à la distribution incluent Kate Winslet, Vin Diesel, Cliff Curtis, Edie Falco, Michelle Yeoh, Brendan Cowell, Oona Chaplin, Jemaine Clement et CJ Jones.