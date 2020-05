Avatar 2 et le Seigneur des Anneaux pourraient reprendre leur tournage dans quelques jours

– Publicité –



La suite d’Avatar 2 de James Cameron et l’émission télévisée Le Seigneur des Anneaux d’Amazon peuvent reprendre leur tournage alors que la Nouvelle-Zélande établit de nouvelles directives pour les films et la production télévisée. Le tournage d’Avatar 2 et du Seigneur des anneaux pourrait reprendre son tournage en Nouvelle-Zélande. Ces deux projets font partie de ceux touchés par l’épidémie du coronavirus.

Le tournage d’Avatar 2 et du Seigneur des Anneaux retardé en raison de la pandémie de COVID-19

Le tournage a été contraint de s’arrêter lorsque le virus a empiré en mars. Avatar 2 se fait à distance depuis la maison en raison de cette pandémie de corona et les fabricants attendent de reprendre sa photographie en direct en Nouvelle-Zélande. Cependant, d’un autre côté, Lord of the Rings avait à peine commencé à filmer avant l’arrêt, il est donc resté bloqué depuis.

Le tournage reprendra bientôt

– Publicité –

Maintenant, dans la situation actuelle, Hollywood espère reprendre les opérations parfois vers la fin de cet été. Même Disney reste sans engagement quant à la définition d’un calendrier précis pour le moment où ses films Marvel pourraient recommencer leur tournage.

En dehors des États-Unis, des pays comme la République tchèque ont jugé qu’il était suffisamment sûr pour que ses productions cinématographiques et télévisuelles montent et recommencent en vertu de leurs nouvelles réglementations sanitaires. La Nouvelle-Zélande a également pris des mesures pour reprendre le tournage dans la région.

Maintenant, selon certains rapports, la Commission du film de Nouvelle-Zélande a confirmé que certaines productions cinématographiques et télévisuelles sont déjà en cours de sécurité dans le pays, conformément aux protocoles de santé et de sécurité approuvés par son gouvernement.

Ces réglementations incluent l’obligation pour les productions du pays, y compris les films comme les suites d’Avatar et le spectacle du Seigneur des Anneaux, de s’inscrire sur le portail ScreenSafe, afin de permettre au ministère de la Santé et de Worksafe de mieux surveiller la présence de coronavirus et de suivre ceux qui sont entrés en contact. avec des individus infectés.

– Publicité –