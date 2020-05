Avatar 2 Détails de l’intrigue partagés par le producteur Jon Landau

Avatar 2 se remet en production dans les prochains jours. La suite du deuxième plus grand film de tous les temps a été en production pendant ce qui semble être une éternité, avec au moins deux autres suites à suivre. Réalisateur James Cameron a fait un bon travail en gardant les détails sur ce à quoi s’attendre de notre retour à Pandora, mais le producteur Jon Landau est là-bas renversant les haricots un peu sur ce que l’histoire pourrait entraîner. Dans une nouvelle conversation avec RNZ, il nous fait savoir que l’histoire se concentrera sur les enfants de Jake Sully (Sam Worthington) et Neytiri (Zoe Saldana) ainsi que quelques autres pépites.

La franchise Avatar pourrait à nouveau conquérir le monde

« C’est l’histoire de la famille Sully et ce que l’on fait pour garder leur famille ensemble. Jake et Neytiri ont une famille dans ce film, ils sont obligés de quitter leur maison, ils sortent et explorent les différentes régions de Pandora, y compris en dépensant pas mal de temps sur l’eau, autour de l’eau, dans l’eau. Je pense, pourquoi les gens se tournent-ils vers le divertissement aujourd’hui, plus que jamais? Je pense que c’est pour s’échapper, pour échapper au monde dans lequel nous sommes, pour échapper les autres pressions qu’ils ont dans leur vie. «

Honnêtement, avant de lire ces citations, il était difficile pour moi de me rappeler ce qui s’était passé dans le premier film, ou même quels étaient les noms des personnages principaux. J’ai le sentiment que je ne suis pas le seul à ressentir cela, car le temps n’a pas vraiment été bon pour le film. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de fans de la franchise, Avatar a toutes les chances de sortir et de réussir au niveau mondial comme rien d’autre. Deviendra-t-il le phénomène qu’il était auparavant? Telle est la question à un milliard de dollars.

