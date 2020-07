Avatar 2 : De nouvelles technologies mise en place par James Cameron

James Cameron emmène le public sous l’eau dans Avatar 2 et utilise une nouvelle technologie de capture de mouvement pour donner vie aux océans de Pandore.

Il y a peu de choses que Cameron semble aimer plus que de travailler dans l’eau et de repousser les limites en matière de technologie cinématographique. Heureusement pour lui, ses suites d’Avatar lui permettront de combiner ces passions pour tenter d’égaler, voire de dépasser ses réalisations (tant sur le plan technique que, espérons-le, sur le plan du récit) sur son méga-blocage de science-fiction original de 2009.

Un réalisateur méticuleux

Si Avatar 2 est si long à réaliser, c’est en partie parce que Cameron n’a cessé d’élargir ses plans. Au début des années 2010, il avait l’intention de faire des suites consécutives, mais il est maintenant en train de créer quatre suites d’Avatar en même temps.

L’autre grand obstacle a été d’amener la technologie de capture de mouvements là où elle devait être pour ses objectifs. Parce qu’il est tellement pointilleux lorsqu’il s’agit de représenter l’océan de manière réaliste dans ses films (comme en témoigne son travail sur The Abyss et Titanic), Cameron ne prétend pas filmer sous l’eau comme James Wan l’a fait sur Aquaman il y a quelques années – il le fait pour de vrai sur Avatar 2.

Aucune indice sur l’histoire du film

Les détails de l’histoire d’Avatar 2 sont actuellement inconnus, mais Cameron a confirmé qu’une bonne partie du film se déroulera dans les profondeurs des océans de Pandore.

C’est la même raison pour laquelle la majorité des photos de plateau publiées en ligne jusqu’à présent présentent les acteurs de la suite (dont les stars d’Avatar Sam Worthington et Zoe Saldana, ainsi que les nouveaux venus dans la franchise comme Kate Winslet et Cliff Curtis) vêtus de leurs costumes de mo-cap et travaillant dans des réservoirs d’eau sur le terrain du studio néo-zélandais du film.

Ces mêmes photos ont également donné un aperçu du fonctionnement de la technologie mo-cap sous-marine de Cameron. Pour éviter que les lumières du studio n’interfèrent avec les séquences sous-marines d’Avatar 2 pendant le tournage, la surface des réservoirs d’eau est recouverte de boules flottantes.

Les costumes des acteurs ne sont pas très différents de ceux qu’ils porteraient dans des circonstances normales, et sont équipés de caméras plus petites fixées à leur tête pour capturer leurs réactions faciales et leurs manières.

En même temps, l’une des photos de plateau montre l’acteur Britain Dalton (dont le rôle de membre des Na’vi est confirmé) en train de tourner une scène sous-marine alors qu’il est à bord d’un véhicule motorisé.

Lui et le véhicule sont tous deux recouverts d’une doublure jaune et noire, ce qui pourrait expliquer comment Avatar 2 fera apparaître les acteurs Na’vi comme se déplaçant très rapidement et rapidement sous l’eau (comme les Atlantes et d’autres êtres sous-marins le font dans Aquaman).