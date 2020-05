Avatar 2: De nouvelles photos du tournage montrent les lieux de tournage sous-marins

– Publicité –



Avatar 2: nouvelles photos de l’ensemble, Le tournage de la suite d’Avatar a été interrompu pendant un certain temps en raison de la pandémie de coronavirus en cours, mais il y a encore beaucoup de contenu à publier sur les plateformes de médias sociaux pour les fans qui attendent désespérément la sortie de la suite Dès que possible. Les photos sont de la production et du tournage de la séquence sous-marine.

Avatar 2: nouvelles photos de l'ensemble

Les photos sont publiées sur le pseudo officiel d’Avatar sur Twitter et la promesse des scènes sous-marines a été remplie et a duré assez longtemps. Réalisateur Cameroun Cameroun a été vu donner des directives aux acteurs sur le plateau aquatique du film.

Pour être honnête, voir cela ressemble beaucoup à voir la bande-annonce d’Avatar pour la toute première fois. Cela fait une décennie pour la suite d’Avatar et cela ressemble définitivement à une éternité pour les fans du film.

De l’ensemble des suites: @JimCameron diriger les acteurs avant de plonger sous l’eau pour capturer les performances. Fait amusant: cette couche de blanc à la surface de l’eau est composée de boules flottantes qui empêchent les lumières d’interférer avec le tournage sous l’eau. pic.twitter.com/dOBwS6qOXF – Avatar (@officialavatar) 6 mai 2020

La commercialisation du film devrait se faire à un rythme très progressif et ne devrait pas aller très vite, surtout en ces temps d’incertitude où rien ne pouvait être prévu et il y a de fortes chances que la date de sortie soit poussée plus loin.

Quand Avatar 2 sortira-t-il?

Ce qui est bien, c’est que les fans pourront voir des visages similaires dans la suite du film. Pour l’instant, la suite sortira en décembre 2021 et toutes les suites du film sortiront une semaine avant Noël chaque année.

