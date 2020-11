Avant Scream 5, le casting original se réunit pour les fans

Ce samedi, la plateforme de streaming Looped Live verra Crier stars Neve Campbell, David Arquette, Matthew Lillard, Skeet Ulrich, Rose McGowan et Jamie Kennedy se réunissent pour une séance de questions-réponses animée. De plus, original Crier le scénariste Kevin Williamson sera également sur place pour aider à rendre la procédure encore plus intéressante. L’occasion de ce rassemblement est non seulement de répondre aux questions des fans concernant cette série de slasher classique, mais également d’agir comme une collecte de fonds pour des organisations telles que la National Breast Cancer Coalition, la Fondation «I Have a Dream» – Los Angeles et East Los Centre des femmes d’Angeles.