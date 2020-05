Avant même de tirer sur Elvis, Baz lance un autre projet! – Africadaidly

Peut-être devrait-il d’abord mettre de côté ce biopic d’Elvis (et ils ont dit qu’il sortait toujours l’année prochaine !? whaaaat !?), néanmoins le prodige australien Baz Luhrmann graisse déjà les roues d’un autre nouveau film.

Selon Screen Australia, un projet appelé «The Creek» reçoit des pièces de l’organisme de financement, et bien qu’aucune date de tournage ne soit mentionnée, il semble que c’est quelque chose qui glisse et qui ne soit pas prêt à partir.

The Creek (titre provisoire): Un long métrage de l’écrivain / réalisateur primé Baz Luhrmann (The Great Gatsby), sur un homme qui revient dans une petite ville de campagne australienne, déclenchant des souvenirs qui le mènent dans un voyage d’auto-révélation. Catherine Knapman, Paul Watters et Schuyler Weiss qui ont précédemment collaboré sur Luhrmann’s Australia sont attachés en tant que producteurs.

Cela ressemble à un très projet différent pour Luhrmann – mais encore une fois, cette «ville de campagne» vers laquelle les chefs de file pourraient aussi être remplis de chants, de fées volantes.