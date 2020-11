Avant la sortie mondiale, les organisations eSports entrent déjà dans Wild Rift

in

League of Legends: Rift sauvage peut être entré dans une bêta ouverte il y a seulement deux semaines dans quelques pays, mais cela n’a pas empêché les organisations d’esports d’investir dans le jeu.

Nova Esports, l’organisation d’e-sport mobile basée en Chine, a révélé aujourd’hui qu’elle signerait un Faille sauvage liste. La liste sera basée en Chine et en Europe, bien que le jeu n’ait toujours pas été publié dans ces deux régions. Riot a annoncé son intention de sortir le jeu en Europe début décembre.

En relation: Faille sauvage arrive en Europe en décembre, ne sera pas disponible dans les Amériques avant 2021

Outre Nova, Bigetron Esports et Noble Esports ont également annoncé leur entrée dans le jeu mobile MOBA.

Bigetron Esports est une organisation basée en Indonésie. Il a déjà des équipes en PUBG Mobile, Feu libre, Call of Duty: Mobile, et Légendes mobiles: Bang Bang. Faille sauvage a déjà été publié en version bêta ouverte pour Android et iOS dans le pays.

Noble, d’autre part, a signé une liste basée en Inde composée d’anciens League of Legends et Dota 2 joueurs professionnels. Riot a déclaré que le jeu sortira en Inde au printemps 2021.

EN RELATION: Le producteur exécutif de Riot explique Faille sauvage retard en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Inde

Il n’est pas surprenant de voir des organisations investir si tôt Faille sauvage. Ligue sur PC est l’un des jeux d’esport les plus populaires, avec des millions de téléspectateurs et de nombreuses ligues franchisées à travers le monde. Riot a certainement le potentiel de tourner Faille sauvage dans un titre eSport tout aussi populaire. Jusqu’à présent, Riot n’a rien dit sur une scène e-sport pour le jeu.

Riot Games Japan, cependant, a confirmé hier qu’il s’associait à l’opérateur de téléphonie mobile, NTT DoCoMo, pour un Faille sauvage tournoi en 2021. Plus de détails à ce sujet seront révélés plus tard.

Partager : Tweet