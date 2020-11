Ava Max: Les Kardashians ont rendu les médias sociaux «  positifs  »

2020-11-14 23:00:05

Ava Max dit que les Kardashian ont rendu les médias sociaux « positifs ».

Le hitmaker «Sweet but Psycho» a fait l’éloge des frères Kardashian et Jenner pour avoir lancé un «mouvement entier» où ils ont permis aux gens de parler d’eux-mêmes «positivement».

Elle a déclaré: « J’adore qu’ils soient eux-mêmes. Ils ont essentiellement créé tout ce monde des médias sociaux. Après Paris Hilton, c’était les Kardashian. Maintenant, les médias sociaux sont grands grâce à eux. Je pense qu’ils ont ouvert tout ce mouvement pour parler. sur vous-même mais aussi de manière positive. »

Et Ava a également célébré Rihanna, louant la façon dont elle « se ressaisit ».

S’adressant à E! News, a-t-elle ajouté: « Oh mon Dieu, elle est incroyable. En tant qu’artiste, en tant que créatrice, en tant qu’ambassadrice de beauté. J’ai l’impression qu’elle est tellement incroyable dans sa façon de se ressaisir. Pendant tant d’années, mais dans un style si classe . J’adore ça. Elle s’amuse avec son style, que j’aime aussi. »

Pendant ce temps, Ava a précédemment admis qu’elle voulait que les gens arrêtent de la comparer à Lady Gaga.

Elle a déclaré à propos de la comparaison: « Beaucoup de gens me comparent à elle, et elle est incroyable au fait, c’est une artiste d’une décennie, donc vous ne pouvez rien dire de mal à son sujet.

«Je pense que beaucoup de gens me comparent à elle parce que j’ai les cheveux blonds et que je fais de la musique pop, ce qui est tellement bizarre. Les gens ne devraient pas comparer autant les femmes, je veux dire pourquoi les gens comparent les femmes, mais je comprends, c’est un chose facile à faire mais je me vois comme moi-même, donc c’est bizarre, je me suis beaucoup inspiré de beaucoup d’idoles pop et j’ai l’impression que tout le monde est en moi, tout le monde que j’ai écouté grandir. «

