Ava du Gen.G banni sur Twitch en raison du DMCA

Image via twitter.com/AvaGG

La streamer Gen.G Esports Ava a été bannie de Twitch en raison de grèves du DMCA pour avoir écouté de la musique sur sa chaîne.

Après que l’interdiction ait été signalée par le compte Twitter de StreamerBans, Ava est apparue de bonne humeur, demandant en plaisantant si des photos nues avaient entraîné son interdiction.

Les gars. Merci pour les messages. Je vais bien, je le promets. Je veux juste m’excuser officiellement auprès de Twitch et des labels de musique pour avoir payé ma musique et avoir ensuite pris la décision irréfléchie de l’écouter ces 9 dernières années. J’espère que vous pourrez tous me pardonner. Vidéo d’excuses bientôt 😔

– GenG Ava (@AvaGG) 11 novembre 2020