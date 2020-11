Autonomie de la batterie Apple iPhone 12 Pro Max: tout va bien sauf pour cette seule chose

Regarder des vidéos sur YouTube est un passe-temps favori pour beaucoup, et YouTube peut facilement remplacer la télévision pour certaines personnes.Ce test est donc une très bonne indication de la durée de vie de la batterie à laquelle vous pouvez vous attendre du nouvel iPhone 12 Pro Max dans la vie réelle.

Alors, combien de temps cela dure-t-il? Le 12 Pro Max a obtenu 8 heures et 37 minutes lors de notre test de batterie de streaming vidéo YouTube, un peu moins que l’iPhone 11 Pro Max de l’année dernière, qui a obtenu 8 heures et 58 minutes sur le même test. Et ce n’est vraiment pas une surprise, après tout, le nouveau 12 Pro Max a une cellule de batterie plus petite que son prédécesseur.

Les iPhones ne sont généralement pas très performants sur ce test, mais récemment, certains téléphones Android ont perdu du terrain. Par exemple, le Note 20 Ultra a étonnamment mal fait ce test, ne marquant que 7 heures, moins que l’iPhone 12 Pro Max. Le modèle précédent S20 Ultra, cependant, avait battu l’iPhone avec un score de 10 heures et 29 minutes. N’oubliez pas que vous pouvez également ajouter votre téléphone préféré à ce tableau et voir ses performances lors de ce test, il y a de fortes chances que nous l’ayons testé!

iPhone 12 Pro Max: test de batterie de navigation Web

Malgré la batterie de plus petite taille par rapport à l’iPhone 11 Pro Max de l’année dernière, le nouveau 12 Pro Max a réussi à lui survivre avec une marge faible, mais non négligeable. Le nouveau 12 Pro Max a duré 14 heures et 6 minutes lors de notre test de navigation Web. Ce test est le plus léger que nous effectuons et c’est une bonne représentation de la façon dont votre téléphone résistera aux tâches quotidiennes de base comme la navigation sur le Web et le défilement.

Fait intéressant, malgré que de nombreux téléphones Android aient des batteries beaucoup plus grandes (le S20 Ultra dispose d’une cellule de 5000 mAh), l’iPhone 12 Pro Max est bien optimisé pour ce type d’utilisation et dure en fait plus longtemps que tous ceux-là. Donc, si vous lisez beaucoup sur le Web et faites des charges de travail principalement plus légères, le 12 Pro Max vous impressionnera facilement par sa longévité.

iPhone 12 Pro Max: test de batterie de jeu 3D

Si vous avez lu notre Test de batterie iPhone 12 et iPhone 12 Pro, ainsi que notre Test de la batterie de l’iPhone 12 Mini, vous savez déjà que les derniers iPhones échouent de manière spectaculaire à notre test de batterie de jeu 3D, donc ce ne sera pas une surprise pour vous de savoir que l’iPhone 12 Pro Max a fait aussi mal que le reste des téléphones. Le téléphone a commencé à chauffer contrairement à tous les autres téléphones que nous avons testés et la batterie fondait aussi vite que la glace à la pistache sous la chaleur de l’été. Oui, le Pro Max dure beaucoup plus longtemps que les trois autres nouveaux iPhones simplement parce qu’il a une batterie plus grande, mais son score est anormalement bas.