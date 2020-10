Autogyro: L’histoire des premiers hybrides avion-hélicoptère, 1925-1940

Un ingénieur espagnol et pionnier de l’aéronautique, Juan de la Cierva, a développé le «autogiro» original. Son nom est dérivé de l’auto-stabilisation réalisée par une vis horizontale à quatre pales tournée par le vent produit dans le ciel.

En plus du nom autogyro, ils sont connus sous le nom de gyrocoptères, autogires et autogires. Ils ont été les premiers aéronefs à voilure tournante à voler avec succès avec un contrôle suffisant.

Autogyro a été inventé pour résoudre le problème principal: Comment concevoir un avion qui ne s’écrase pas à cause du calage du moteur? Cette question a été suscitée par l’échec des précédents projets de Cierva. En 1919, Cierva a participé à un concours de conception d’avion produisant un gros bombardier à trois moteurs, piloté par le capitaine Julio Ríos Argüeso, s’est écrasé lors de son vol initial en raison du calage du moteur.

Cependant, Cierva était passionnément engagé dans le développement d’un moyen de transport aérien sûr auquel il n’a pas renoncé. Entre 1920 et 1923, il développe progressivement l’autorotation dans une série de modèles, les C.1, C.2 et C.3, mais ce sera son quatrième modèle qui conquiert l’air. Ses conceptions ont servi de base à tous les futurs aéronefs à voilure tournante et ont ensuite été licenciées à des entreprises au Royaume-Uni, aux États-Unis et ailleurs.

Dans les dernières années, des avions étonnants ont été produits en Amérique par Harold F. Pitcairn, titulaire de la licence Cierva. En février 1929, Pitcairn acheta les droits américains sur les inventions de Cierva et les brevets d’autogire, et créa la société Pitcairn-Cierva Autogiro pour autoriser sa fabrication aux États-Unis.

Les autogyres étaient utilisés pour la livraison du courrier urbain d’un toit à l’autre, et quelques-uns ont même été utilisés à des fins militaires pendant la Seconde Guerre mondiale. L’autogire est tombé en disgrâce à la fin des années 1930 avec la montée en puissance des hélicoptères, qui pouvaient non seulement décoller et atterrir avec précision, mais stationner sur place pendant de longues périodes.

Un autre facteur qui a empêché l’autogire d’être accepté était purement psychologique. Même si les hélicoptères ne réussirent pas avant 1935, ils étaient en développement depuis aussi longtemps que les avions. Le grand public connaissait les hélicoptères et comprenait le principe d’un rotor motorisé.

Autogyros avait un rotor non alimenté qui tournait en raison des forces aérodynamiques. La plupart des gens ne comprenaient pas comment cela fonctionnait et ne lui faisaient donc pas confiance. Bien qu’il soit en fait plus sûr que les hélicoptères ou les avions, les gens ne s’en sont pas rendu compte. Ils voulaient quelque chose de puissant.

Après que les hélicoptères ont volé avec succès et que les entreprises qui les ont conçus ont obtenu des subventions militaires pour des recherches supplémentaires, l’autogire a été pratiquement abandonné. À l’exception de quelques concepts et de quelques tentatives de conception civile, les autogyres n’ont été maintenus en vie que comme avions construits à la maison, et surtout comme des ultra-légers.

(Crédit photo: Library of Congress / Avio Academy).