Autant en emporte le vent est parti de HBO Max pour l’instant

Service de streaming HBO Max a supprimé le classique hollywoodien Emporté par le vent. Le classique hollywoodien de 1939, qui a remporté 12 Oscars, adapté Margaret Mitchell‘s roman romantique de 1936 sur la vie dans une plantation d’esclaves d’Atlanta après la fin de la guerre civile. Il a longtemps été considéré comme problématique au cours des quarante dernières années, lorsque la société est devenue plus progressiste.

Un porte-parole de HBO Max a annoncé que la suppression du film était temporaire: « ‘Autant en emporte le vent’ est un produit de son époque et dépeint certains des préjugés ethniques et raciaux qui ont malheureusement été monnaie courante dans la société américaine. Ces représentations racistes se sont trompés alors et se trompent aujourd’hui, et nous avons estimé que maintenir ce titre sans explication et dénonciation de ces représentations serait irresponsable « , a déclaré un porte-parole de HBO Max. Variété. « Ces représentations sont certainement contraires aux valeurs de WarnerMedia, donc lorsque nous rendrons le film à HBO Max, il reviendra avec une discussion de son contexte historique et une dénonciation de ces mêmes représentations, mais sera présenté tel qu’il a été créé à l’origine, car pour agir autrement reviendrait à affirmer que ces préjugés n’ont jamais existé. Si nous voulons créer un avenir plus juste, équitable et inclusif, nous devons d’abord reconnaître et comprendre notre histoire. «

Anatomie d’un film classique horrible

Lorsque ses gains au box-office sont ajustés pour l’inflation, Emporté par le vent est considéré comme le film le plus rentable de l’histoire d’Hollywood. Il figure sur la liste des 100 meilleurs films de l’American Film Institute. La Bibliothèque du Congrès l’a sélectionné pour sa conservation dans le National Film Registry. Il est à juste titre considéré comme un document social des attitudes de son époque.

Cela ne le rend pas moins horrible. Outre sa terrible célébration de la vie de gentry des plantations du Sud et ses caricatures racistes de ses personnages à la peau sombre, il a également une politique de genre épouvantable qui serait considérée comme monstrueuse à l’ère #MeToo. Scarlett O’Hara (Vivien Leigh) est dépeinte comme une héroïne romantique têtue – qui possédait des esclaves – et est «apprivoisée» par Rhett Butler à travers le viol. Et elle tombe amoureuse de lui. À la fin, il la quitte après qu’elle le supplie de rester et elle jure de le récupérer. Après l’avoir violée, ce trope était en fait monnaie courante dans de nombreux romans d’amour féminins pendant des décennies jusqu’à récemment. La ligne de Rhett Butler « Franchement, ma chère, je m’en fous » quand il la quitte est devenue une ligne classique et souvent citée, une célébration de la nonchalance masculine. Beaucoup ont considéré Clark GableLa représentation de Rhett Butler comme une représentation cool de la virilité américaine à l’époque.

L’éditorial qui a détruit un film

Cette décision est intervenue après un éditorial du Los Angeles Times par le scénariste John Ridley, qui a écrit des bandes dessinées de super-héros pour DC Comics et a remporté un Oscar pour le script de 12 ans d’esclavage, a appelé à la suppression temporaire du film pour ces moments sensibles.

« En tant que cinéaste, je comprends que les films sont souvent des instantanés de moments de l’histoire. Ils reflètent non seulement les attitudes et les opinions des personnes impliquées dans leur création, mais aussi celles de la culture dominante. En tant que tels, même les films les plus bien intentionnés peuvent échouer dans la façon dont ils représentent les communautés marginalisées « , a écrit Ridley. « » Autant en emporte le vent « , cependant, est son propre problème. Il ne se contente pas de » manquer « en ce qui concerne la représentation. C’est un film qui glorifie le sud de l’avant-guerre. C’est un film qui, quand il n’est pas ignorant les horreurs de l’esclavage, ne s’arrête que pour perpétuer certains des stéréotypes les plus douloureux des personnes de couleur. «

Ridley souligne que le film « romance la Confédération d’une manière qui continue de légitimer la notion que le mouvement sécessionniste était quelque chose de plus, ou mieux, ou plus noble que ce qu’il était – une insurrection sanglante pour maintenir le » droit « de posséder , vendre et acheter des êtres humains. «

Ridley n’a pas appelé à l’interdiction du film, mais à une suppression temporaire du service de streaming jusqu’à ce que l’atmosphère actuelle soit passée. Ensuite, le film peut être réintégré afin qu’il puisse être regardé et étudié dans le contexte historique approprié sans les sentiments crus de douleur et d’indignation qui balayent le pays. Son éditorial mérite d’être lu en entier sur le site Web du Los Angeles Times.

