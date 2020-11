Australie vs Inde, Nouvelles du cricket, D’Arcy Short remplace la blessure de David Warner

D’Arcy Short a été ajouté à l’équipe masculine australienne du T20, remplaçant David Warner qui s’est blessé à l’aine lors du deuxième ODI de la nuit dernière au SCG.

Après un brillant 77 balles 83 avec la batte, la nuit de Warner s’est terminée tôt dimanche quand il a tenté d’aligner un pilote de l’ouvreur indien Mayank Agarwal.

Warner a plongé à sa gauche et a semblé se tendre l’aine droite et a immédiatement boité hors du terrain entre les mains des entraîneurs.

L’ouvreur vedette courra contre l’horloge pour être en forme pour la prochaine série de tests avec l’Inde, mais entre-temps, Short a été appelé pour prendre l’ouverture du T20.

David Warner blessé (Getty)

Short est en attente et s’entraîne avec l’équipe depuis son vol de Perth à la Nouvelle-Galles du Sud à la suite de l’épidémie de COVID-19 à Adélaïde.

L’entraîneur Justin Langer a déclaré que Warner utiliserait ce temps pour récupérer tandis que Pat Cummins aurait une courte pause avant le test d’Adélaïde jour-nuit.

« Pat et Davie sont essentiels à nos plans pour la série de tests », a déclaré Langer.

« Davie travaillera pendant sa réadaptation pour blessures et dans le cas de Pat, il est important que tous nos joueurs soient bien gérés pour les garder en forme mentalement et physiquement tout au long de ce qui est un été difficile.

« La priorité pour les deux est d’être entièrement préparé pour l’une des séries de tests à domicile les plus importantes et les plus importantes que nous ayons disputées ces dernières années, en particulier avec des points du Championnat du monde de test à gagner. »

Il reste à voir qui remplacera Warner pour l’ODI final mercredi.

PLUS À VENIR.