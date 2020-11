Australie vs Inde, l’Inde condamnée à une amende pour sur-taux d’ODI atone lors de l’ouverture de la série à SCG

L’équipe indienne a été condamnée à une amende de 20 pour cent de ses frais de match pour la première ODI contre l’Australie en raison de son taux de surclassement au SCG.

Le Conseil international de cricket a prononcé sa sanction samedi après que le match d’ouverture de la série se soit transformé en une exploration glaciaire, laissant les fans et les parties prenantes dans les bras.

À la fin des débats de la journée, le jeu s’est terminé à 23 h 09, heure locale, vendredi, près d’une heure après l’heure de fin prévue, le résultat étant bel et bien clair beaucoup plus tôt.

Un communiqué de la CCI disait: « Les joueurs indiens ont été condamnés à une amende de 20 pour cent de leurs frais de match pour avoir maintenu un lent sur-taux contre l’Australie lors du premier ODI à Sydney vendredi.

« David Boon du Panel des arbitres de match Elite ICC d’Emirates a imposé la sanction après que l’équipe de Virat Kohli a été jugée comme étant en deçà de la cible après la prise en compte des délais impartis.

Le skipper indien Virat Kohli. (Getty) (Getty)

« Conformément à l’article 2.22 du Code de conduite de l’ICC pour les joueurs et le personnel d’encadrement des joueurs, qui concerne les infractions minimales de dépassement de taux, les joueurs sont condamnés à une amende de 20% de leurs frais de match pour chaque partie qui ne parvient pas à jouer dans le temps imparti. .

« Kohli a plaidé coupable de l’infraction et a accepté la sanction proposée, il n’était donc pas nécessaire de tenir une audience formelle. »

La partie indienne de Virat Kohli et la majorité des partants australiens ont récemment participé à la Premier League indienne, puis ont passé deux semaines en quarantaine dans les hôtels.

Les joueurs ont été autorisés par les responsables de la santé de l’État à s’entraîner une fois par jour pendant les deux semaines, mais ont été enfermés dans leurs chambres d’hôtel respectives.

La lenteur pourrait avoir fait partie du problème, dit Adam Zampa, qui a pris quatre guichets pour 54 courses pour aider l’Australie à prendre une avance de 1-0 dans la série de trois matches.

« Du point de vue des téléspectateurs, ce n’est pas le meilleur look pour le jeu », a déclaré Zampa. « Cela va certainement s’améliorer. J’espère qu’après avoir éliminé ces toiles d’araignées et parcouru ces kilomètres dans les jambes, vous verrez un peu plus d’intensité dans les deux prochains matchs. »

Kohli part tôt

Le prochain match aura lieu dimanche, également au SCG, avec le troisième match prévu mercredi à Canberra.

Le Conseil international de cricket a changé ses règles l’année dernière, garantissant que les capitaines ne reçoivent plus de points d’inaptitude et risquent d’être suspendus pour des taux de ralentissement.

« J’avais l’impression que ça durait toute la journée, c’était le plus long 50 overs que j’aie jamais eu », a déclaré l’homme du match Steve Smith après la victoire de 66 points de l’Australie au Sydney Cricket Ground.

Les arbitres de match ont désormais le pouvoir d’infliger des amendes à des équipes entières, ce qui est arrivé à l’Inde lors de trois matchs consécutifs plus tôt cette année lors d’une tournée en Nouvelle-Zélande.

Cela s’est poursuivi samedi lorsque la CPI a infligé une amende de 20% aux joueurs indiens de leurs frais de match.