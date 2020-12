Australie vs cricket Inde | Les erreurs de sélection coûtent aux touristes, dit Ian Chappell

L’Inde a bâclé son attaque de bowling pour la tournée australienne avec une paire de snubs de haut niveau, a déclaré l’ancien capitaine australien Ian Chappell.

L’omission du bras gauche Kuldeep Yadav lors des deux premiers matches de l’ODI et le fait de laisser le paceman vétéran du beanpole Ishant Sharma hors de l’équipe de test ressemblent à deux faux pas majeurs de l’Inde, selon Chappell.

Yadav a été raté dans le match d’un jour, le joueur de jambe préféré Yuzvendra Singh Chahal prenant un combiné 1-160.

Pendant ce temps, le paceman indien a manqué de pénétration et Chappell estime que la taille de Sharma aurait été un point de différence précieux après la série de tests.

Même avec le champion batteur Virat Kohli qui part après le premier test, Chappell considère le bowling indien comme de loin sa plus grande préoccupation.

YS Chahal a été inefficace pour l’Inde lors des deux premiers ODI contre l’Australie. (Getty)

« Je ne pense pas que le bâton sera un si grand problème, mais le bowling commence à avoir l’air d’être un peu mince », a déclaré Chappell Grand monde du sport.

« Je ne peux pas croire qu’ils vont pour Chahal devant Kuldeep Yadav. La chose que ce line-up a beaucoup manqué lors des deux derniers matchs, c’est que les gars prennent les guichets.

« Quand vous avez trois gars là-bas qui n’ont vraiment pas l’air de prendre un guichet, à part les batteurs qui commettent hari kari, cela rend le travail plus difficile pour [Mohammed] Shami et [Jasprit] Bumrah, qui sont deux quilleurs au guichet.

«Ils doivent aussi penser à leur taux d’économie, donc au lieu de penser à la façon dont ils peuvent obtenir des guichets, ils pensent un peu à prendre des guichets et un peu à contenir. Ils ne semblent tout simplement pas vouloir faire sortir qui que ce soit. , à part les batteurs qui en frappent un en l’air. «

Sharma a un record décevant en Australie – 13 tests pour 31 guichets à 48,54 – mais a toujours été un combattant volontaire pour les Australiens et possède 97 matches d’expérience, avec 297 scalps en carrière.

Il s’est mieux comporté lors de son dernier voyage Down Under, remportant 11 guichets à 23,81 en trois matches. Bumrah a eu une magnifique série de tests en Australie il y a deux ans, prenant 21 guichets à 17h00 en quatre matches.

« Ils ont probablement de la chance que le premier test soit à Adélaïde et une nuit de jour, car c’est probablement celui qui conviendrait le mieux à leur style de bowling », a déclaré Chappell.

« Mais vous remarquez que l’attaque australienne a plus d’options, car elle est un peu plus rapide, mais elle a aussi la hauteur et elle peut profiter du rebond supplémentaire en Australie. »

« Alors que Shami et Bumrah sont plus des quilleurs de type dérapant, ils ne sont donc vraiment pas capables de choisir cette autre option; là où les Australiens, s’ils ont un peu de problèmes, ils peuvent en frapper quelques-uns en bref et tester les batteurs. coups de chauve-souris horizontaux.

« La dernière fois, l’Inde avait Ishant Sharma, il est beaucoup plus grand et pourrait profiter du rebond. On dirait maintenant qu’il va être une grosse perte dans cette série. »

Le paceman indien Ishant Sharma célèbre un guichet d’essai lors de la dernière tournée australienne. (Getty)

Un autre vétéran rapide, Umesh Yadav, est dans l’équipe d’essai, mais est un autre lanceur de type dérapant. Le paceman animé Navdeep Saini a remporté quelques admirateurs lors des deux premiers matches de l’ODI, mais n’ayant pris qu’un 1-153 combiné, l’Australie a eu sa mesure.

« Dès que Saini est arrivé [on Sunday], Warner et Finch, c’était comme si ce type ne faisait rien avec le ballon », a déclaré Chappell.

« Ils [commentators] parlent de son rythme, mais ce n’est pas bon d’avoir du rythme si le canon est droit; ça va juste être frappé plus loin. Vous pouvez dire à la façon dont ils l’ont traité dès qu’il est arrivé sur celui-là, ils avaient une confiance totale dans le terrain, et deux, ils ne pensaient pas du tout qu’il allait déplacer le ballon.

« Une fois qu’un gars ne bouge pas le ballon, que ce soit dans les airs ou en dehors du terrain, il est tellement plus facile de les aligner. Avec un bon terrain et la batte moderne, ils alignent les quilleurs et vous n’avez droit qu’à deux hommes. en dehors [during a powerplay] … bonne chance au bowling. «