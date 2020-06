Australie : la grande guerre d’émeu de 1932

Je suis vraiment un historien en fauteuil quand il s’agit de certains des conflits horriblement destructeurs de cette planète au fil des ans.

Je pourrais m’asseoir et parler de la guerre des tranchées pendant la Première Guerre mondiale pendant des heures. Je pouvais m’asseoir et parler à quelqu’un des mouvements de la Wehrmacht à travers l’Europe pendant des heures. Je pourrais m’asseoir et parler de la montée et de l’utilisation de la cavalerie aérienne pendant la guerre du Vietnam pour heures.

Cependant, quelque chose que je connais un peu moins est la Grande Guerre d’émeu qui s’est produite fin 1932 en Australie.

Il est donc temps pour nous tous de faire un peu d’apprentissage ensemble…

Les émeus sont des oiseaux endémiques de l’Australie

Avant d’entrer dans le contexte de ce… «conflit», je veux juste parler du concept d’un oiseau national.

L’idée d’un oiseau national est une fierté nationale et un symbole.

Depuis le début des temps, les gens ont toujours répondu au symbolisme lorsqu’il était lié au nationalisme – et nous le voyons même de nos jours à un plus petit niveau avec les mascottes du football ou les animaux de compagnie.

Prenons l’exemple de l’oiseau national indien, le paon indien.

Le paon indien est une belle créature dont le plumage vibrant représente la beauté de l’Inde. En tant que tel, c’est une espèce protégée en Inde.

Le pygargue à tête blanche américain symbolise le patriotisme, la bravoure et la liberté pour tous les Américains et, comme le très convoité paon de l’Inde, est une espèce protégée dans son pays.

L’oiseau national d’Australie est l’émeu, et il est considéré de loin comme un ravageur qui est délicieux – et c’est très certainement ne pas protégé, comme nous allons le découvrir…

L’histoire avant la guerre

Après la Première Guerre mondiale, un grand nombre de soldats australiens de retour (ainsi que des vétérans britanniques) ont reçu des parcelles de terres à cultiver par le gouvernement australien.

Lorsque la Grande Dépression a frappé en 1929, ces agriculteurs ont été encouragés à augmenter leur production de blé sur la promesse du gouvernement australien que ceux-ci seraient subventionnés.

Cependant, ces promesses n’ont pas abouti, laissant les agriculteurs encore plus dans leur poche qu’auparavant.

Alors, qu’est-ce qui pourrait aggraver cette situation?

En l’occurrence, 20000 émeus venaient de terminer leur saison de reproduction sur la côte et effectuaient maintenant leur migration régulière vers l’intérieur pour découvrir que l’arrière-pays autrefois stérile était maintenant une terre agricole fertile pleine de cultures savoureuses.

Les émeus se sont brisés à travers les clôtures en bois, dévorant les récoltes des agriculteurs et laissant des espaces dans les clôtures assez grands pour que les lapins entrent et finissent tout ce que les émeus avaient manqué.

Cela a provoqué l’indignation des agriculteurs qui, désespérés, ont demandé l’aide du gouvernement.

Maintenant, vous pourriez penser que le ministère gouvernemental logique auquel faire appel serait le ministère de l’Agriculture.

Cependant, ces agriculteurs étaient pour la plupart des vétérans militaires et, à ce titre, ils ont demandé l’aide du ministère auquel ils faisaient le plus confiance: le ministère de la Défense.

Sir George Pearce et la déclaration de «guerre»

Le ministre australien de la Défense était Sir George Pearce à l’époque. Il était très respecté par les agriculteurs australiens vétérans.

Lorsque les soldats ont fait valoir à Pearce que les mitrailleuses militaires seraient le meilleur moyen d’abattre les émeus, Pearce a accepté avec joie.

Les règles d’engagement ont été fixées pour la guerre à venir: tous les «soldats» et le maniement des armes seraient effectués par les troupes australiennes et financés par les agriculteurs australiens, qui fourniraient aux soldats un logement et de la nourriture.

Pearce a également soutenu l’engagement avec l’espoir que les émeus fourniraient une bonne pratique cible aux mitrailleurs australiens.

Cette guerre a été soutenue par le Parlement australien car ils pensaient que ce serait un bon moyen de montrer qu’il soutenait ses agriculteurs en difficulté.

À cette fin, une équipe de tournage de propagande de Fox Movietone a été affectée aux soldats pour documenter leur triomphe (et celui du gouvernement) afin que le public puisse le voir.

Avec le feu vert donné par le Parlement, une fissure Consommables-une équipe a été créée pour mener les opérations de combat de la guerre.

Les braves soldats de l’humanité !

L’engagement militaire devant débuter début octobre 1932, trois troupes hautement entraînées de la septième batterie lourde de la Royal Australian Artillery furent déployées.

Leur commandant était le major G. P. W. Meredith – un vétéran décoré de la Première Guerre mondiale avec un excellent dossier de combat.

Sous ses ordres se trouvaient le sergent S. McMurray et le mitrailleur J. O’Hallora – tous deux armés d’une mitrailleuse Lewis et de 10 000 cartouches.

Après un long retard de papillon dû à des pluies torrentielles, l’opération finale a débuté le 2 novembreDakota du Nord, 1932 – un jour qui vivra dans l’infamie de guerre.

La bataille d’ouverture

Les joueurs étant tous en place, la scène était prête pour un spectacle. Les hommes se sont rendus à Campion, suite à des rumeurs selon lesquelles il y avait un groupe de 50 émeus aux alentours.

Cependant, les émeus étaient hors de portée des mitrailleuses, alors les colons et les agriculteurs locaux les ont rassemblés dans une embuscade … ou du moins ils a essayé à.

Le truc avec les émeus, c’est qu’ils sont très difficiles à atteindre des cibles. Maintenant, je sais ce que vous pensez; « mais ils mesurent 6,5 pieds de haut, comment pourraient-ils être difficiles à tirer? »

Quoi qu’il en soit, les émeus sont vite. Ils peuvent fonctionner à des vitesses supérieures à 30 miles par heure (48 km / h) – un fait qui n’est pas perdu pour le haut commandement de l’émeu.

Ainsi, lors de la bataille de Campion, lorsque les habitants ont essayé de rassembler les émeus et que les mitrailleurs ont ouvert le feu sur eux, ils se sont simplement enfuis et se sont divisés en petits groupes, ce qui les rend pratiquement impossibles à frapper.

Malgré avoir frappé «un certain nombre» d’oiseaux, puis plus tard dans la journée «peut-être une douzaine», les émeus s’étaient pour la plupart échappés indemnes.

Emus 1-0 Australie.

Le conflit s’intensifie

Le 4 novembree, Le major Meredith et ses hommes se sont dirigés vers un barrage où plus de 1 000 émeus avaient été repérés.

Cette fois, ils ont utilisé leurs meilleures compétences de furtivité pour se rapprocher des émeus avant d’ouvrir le feu.

Lorsque les mitrailleurs ont lâché leur barrage, il s’est avéré que l’approche furtive avait porté ses fruits.

Jusqu’à ce qu’une des mitrailleuses se bloque après avoir tué 12 oiseaux…

Le reste des oiseaux se dispersa – et le major Meredith avait appris que les émeus pouvaient facilement survivre à une blessure par balle et s’enfuir avant d’en recevoir une autre.

Plus d’émeus ont été repérés ou attaqués le 4 novembree.

Emus 2-0 Australie.

Comprendre l’ennemi et changer de tactique

Le conflit a continué alors que le major Meredith et ses hommes se dirigeaient vers le sud, sur les talons de certains émeus soi-disant «assez apprivoisés».

Cependant, le major Meredith et ses hommes ont eu un succès très limité.

C’est vers le quatrième jour de la campagne que les observateurs de l’armée semblent noter que «chaque pack a son propre leader maintenant« Un oiseau qui »surveille pendant que ses camarades effectuent leur travail de destruction et les avertit de notre approche« .

Ainsi, avec l’observation d’une structure de commandement militaire et sachant très bien que la force des émeus était leur vitesse, le major Meredith a ordonné que l’une de ses mitrailleuses soit montée sur un camion.

Avec l’un des mitrailleurs positionné sur le fusil monté sur camion, il a été conduit à grande vitesse dans la foule d’émeus.

Cependant, le fait que le terrain était si cahoteux et rocheux signifiait qu’il n’avait même pas tiré un tir. Parlez de vous perdre…

Emus 3-0 Australie.

Mettre fin au conflit

À la fin du 8 novembree, seulement six jours après la première bataille, l’opération a été examinée par la Chambre australienne des représentants.

Avec une couverture médiatique négative, gracieuseté de l’équipe de tournage attachée aux troupes, et rapporte que seulement 50 émeus sont morts pour les 2 500 cartouches tirées, Pearce a été contraint de retirer l’armée.

Après le retrait, le major Meredith aurait déclaré: «Si nous avions une division militaire avec la capacité de transport de balles de ces oiseaux, elle ferait face à n’importe quelle armée dans le monde« .

La guerre était finie… du moins, semblait-il.

Le retour de la guerre

Après la fin officielle de la guerre, les agriculteurs n’étaient pas très satisfaits.

Pour aggraver les choses, le temps chaud et la sécheresse avaient acheté les émeus restants plus à l’intérieur des terres.

Avec environ 19 700 à 19 950 émeus restants (selon vos sources), Pearce a annoncé que la guerre était de retour.

Le major Meredith et ses troupes étant de retour dans l’affaire, les militaires ont commencé à voir de légers succès.

Par le 2Dakota du Nord de décembre, les soldats avaient rapporté qu’ils tuaient environ 100 émeus par semaine.

Mais le 10 décembree, Meredith a été rappelé et, après avoir dépensé 9 860 coups sur 986 morts (soit 10 coups par mise à mort confirmée), et affirmant que 2 500 émeus supplémentaires étaient morts des blessures reçues au combat, l’opération a été considérée comme un succès.

Les conséquences de la guerre.

Vous n’avez pas besoin d’être mathémagicien pour connaître les chiffres qui ne correspondent pas.

Avec – au plus – 4 000 émeus tués, il y avait encore jusqu’à 16 000 émeus qui couraient encore causant des ravages pour les agriculteurs.

Alors que le gouvernement avait lancé un système de primes sur les émeus qui a vu certains succès, dans l’ensemble les émeus avaient toujours été les successeurs de la guerre.

Alors, comment les agriculteurs australiens – apparemment abandonnés par leur gouvernement et leur peuple – ont-ils surmonté cette période sombre de l’histoire australienne?

Eh bien, ils ont juste commencé à utiliser des clôtures à mailles métalliques au lieu de clôtures en bois.

Non, sérieusement, c’est tout.

C’est ce qui a mis fin à la Grande guerre d’émeu australienne de 1932.