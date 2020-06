Aussie Tech Giant trouve que les femmes en technologie sont de bonnes affaires

Après plus de 40 ans d’activité, Dicker Data est le plus grand distributeur de matériel et de services informatiques d’Australie. Championne des modalités de travail flexibles pour les femmes avec enfants dans un secteur notoirement dominé par les hommes, Dicker Data a été essentiellement construit à partir de zéro par un personnel dévoué de mamans qui travaillent.

En tant que l’une de ces 15 mamans qui travaillent, Mary Stojcevski a prospéré chez Dicker Data et elle est aujourd’hui directrice financière et directrice exécutive. Dès ces premiers temps, les fondateurs et cadres de Dicker Data n’ont jamais oublié à quel point Stojcevski et les autres femmes travaillaient et à quel point elles étaient productives. En conséquence, beaucoup d’entre eux sont toujours dans l’entreprise.

Aujourd’hui, la société technologique australienne attribue ouvertement son succès à son engagement constant en faveur de l’égalité des sexes – en particulier ses pratiques qui permettent aux femmes professionnelles de s’épanouir et d’exceller dans leur carrière.

De plus, l’entreprise offre toujours un excellent soutien aux parents qui travaillent avec un soutien aux mères qui travaillent depuis le premier jour. De plus, des touches supplémentaires telles que le déjeuner gratuit pour tout le personnel signifient que c’est une entreprise qui apprécie vraiment son personnel!

Comme le dit Stojcevski: «Si les organisations veulent sérieusement évoluer pour relever le défi de la nouvelle norme, cela devrait inclure la réduction de l’écart entre les sexes et l’accélération de la représentation des femmes aux postes de direction au sein de la main-d’œuvre.

«Malheureusement, l’industrie de la technologie est notoirement en retard dans ce domaine, mais les femmes dans la technologie ne sont qu’un bon sens des affaires. Cultiver un environnement de travail plus ouvert et plus flexible après la pandémie fournit un tremplin pour réduire le déficit », ajoute-t-elle.

Dicker Data compte 43% de femmes dans l’industrie informatique notoirement dominée par les hommes.

Dicker Data a un ratio femmes / hommes élevé

Employant plus de 500 personnes, le conseil d’administration de Dicker Data comprend aujourd’hui trois femmes et quatre administrateurs masculins, de sorte que la représentation au niveau des femmes est de 43%, ce qui est élevé pour l’industrie technologique notoirement dominée par les hommes.

En général, la société compte désormais 43% de femmes et 57% d’hommes, ce qui montre une représentation des femmes plus élevée que dans la plupart des autres domaines du secteur informatique en Australie.

En fait, les femmes ne représentent que 29% de la main-d’œuvre technologique australienne et il existe toujours un écart de rémunération de 18% entre les sexes. Pour résoudre ce problème, Stojcevski affirme que le secteur doit non seulement garantir que les opportunités sont accessibles aux femmes, mais également chercher des moyens d’attirer plus de femmes vers la technologie.

Nous avons davantage parlé avec Stojcevski de ces questions. Tout d’abord, nous lui avons demandé comment elle était devenue l’un des cadres et le directeur financier de Dicker Data?

Mary Stojcevski, CFO et Executive chez Dicker Data.

«Lorsque j’ai commencé à travailler à temps partiel chez Dicker Data en tant que contrôleur financier, même si l’entreprise réalisait un chiffre d’affaires d’environ 100 millions de dollars, il y avait très peu de rapports formels et de processus structurés. L’effectif à cette époque était d’env. 15 femmes, travaillant toutes des heures flexibles. J’ai commencé dans un rôle nouvellement créé et j’ai progressivement fini par assumer de plus en plus de responsabilités, y compris les fonctions AR, AP, HR Payroll et Financial Reporting.

«Avant de rejoindre Dicker Data, j’ai travaillé dans plusieurs cabinets comptables de taille moyenne ou plus petite, effectuant toutes les facettes du travail comptable, y compris la fiscalité, les rapports financiers et l’audit pendant plus de 10 ans. J’ai ensuite rejoint Legal & General Insurance – qui a ensuite été acquise par Colonial et CBA – dans un rôle de fiscalité des entreprises pendant quelques années. Avec deux jeunes enfants à l’époque, j’ai déménagé chez Dicker Data pour la flexibilité offerte et la proximité de la maison.

«J’ai eu la chance de voir mon rôle et mes responsabilités croître avec l’entreprise. J’ai commencé en tant que contrôleur financier en 1999, puis on m’a proposé le poste de directeur financier et un poste de directeur exécutif en 2009 avant la cotation de la société. Avec ma famille qui grandit avec deux autres bébés après avoir rejoint Dicker Data, j’ai pu contourner les engagements familiaux. Cela comprenait le fait d’avoir les deux bébés les plus jeunes avec moi au bureau de temps à autre quand c’était nécessaire.

«Je travaillais en étroite collaboration avec les fondateurs qui ont tous deux des visions et des convictions très fortes sur la façon dont les choses devraient être et cela a facilité les choses parce que je savais quels résultats devaient être atteints. Mon rôle a été de nous aider à réaliser ces visions afin que nous puissions arriver là où nous voulions être.

«Rétrospectivement, une grande partie de ce que faisait Dicker Data était en avance sur le temps – ils ont soutenu les mamans à retourner au travail, ont donné des heures flexibles, vous ont payé pour les heures que vous avez faites donc il n’y avait pas de culpabilité à prendre du temps libre, ils ont fourni des services de garde sur place et un déjeuner gratuit pour tout le personnel – même à ce jour! «

Dicker Data a consciemment créé un lieu de travail qui soutient le personnel – y compris un dîner gratuitry day!

Dicker Data s’est engagé à offrir l’égalité des chances aux femmes en technologie. Comment l’entreprise s’assure-t-elle que cela se produit?

L’entreprise est fondée sur le travail flexible pour les mamans de retour au travail. Il est au cœur de la fondation de l’entreprise et cela n’a rien à voir avec la recherche de l’égalité des sexes ou le fait de cocher une case de conformité – David Dicker et Fiona Brown – les fondateurs de l’entreprise – croient fermement que vous obtenez le meilleur résultat de cette démographie .

«Nous avons eu le problème opposé plus tôt et parce que nous avions plus de femmes dans notre personnel, nous avons dû travailler pour augmenter le nombre d’hommes. Cela a été réalisé et pré-IPO qui était avant 2010, je dirais que nous aurions eu une représentation assez équilibrée, mais maintenant nous sommes légèrement asymétriques pour plus d’hommes.

«Nous avons également un conseil d’administration qui est assez équitablement divisé – pour le moment, nous avons trois femmes et quatre hommes, avec une représentation au niveau des femmes à 43%. Tout cela a été réalisé de manière organique sans politiques ni objectifs spécifiques.

«Cependant, l’égalité des sexes dans certains de nos postes de direction générale et de direction est probablement un peu plus faible que ces ratios et c’est un domaine que nous aimerions aborder. Nous avons récemment rejoint Microsoft Champions of Change (MCC) – une initiative lancée par l’un de nos plus grands partenaires Microsoft, dans le but d’avoir une approche plus ciblée sur la façon dont nous faisons évoluer la composition des postes de direction dans les organisations.

«Le groupe MCC a été créé pour accélérer les efforts des secteurs technologiques en faveur de l’égalité des sexes et il s’est engagé à trouver des moyens innovants, voire perturbateurs, pour réduire les obstacles à l’accès aux technologies de l’information afin que les femmes soient encouragées à entrer sur le lieu de travail et à s’épanouir. Nous pensions que ces principes étaient conformes aux nôtres, nous avons donc adhéré.

«En plus de cela, nous avons récemment introduit non seulement une politique de congé parental payé, mais également notre propre politique interne de maintien du salaire pour soutenir notre personnel avec des congés payés dans le cas où ils devraient prendre un congé prolongé pour faire face à des problèmes de santé majeurs, étant en hausse à 12 semaines supplémentaires de congé payé.

«Les deux politiques ont été introduites en même temps avec le même nombre de congés payés et celles-ci, associées à tous les droits au congé, permettent à tout le personnel de prendre le temps nécessaire pour faire face aux événements importants de la vie, qu’il s’agisse de s’occuper d’un nouvel enfant ou d’un problème de santé majeur. crise. Ces types de politiques, associés à des modalités de travail flexibles déjà existantes, garantissent que nous soutenons et créons un environnement pour retenir le personnel, en particulier les femmes.

«Dans notre nouveau bâtiment, dans lequel nous prévoyons emménager d’ici la fin de l’année, nous construisons une salle familiale dédiée. C’est ainsi que si quelqu’un finit par avoir besoin de s’occuper d’un enfant, mais doit également être au bureau pour une raison quelconque, il y aura un espace dédié et sûr pour accueillir les jeunes enfants ou les mamans qui allaitent. Nous ne savons pas encore comment cet espace sera utilisé au jour le jour, mais nous avons créé l’espace pour que cela évolue, en fonction des besoins du personnel et des activités.

«Le nouveau bâtiment pourrait également offrir des programmes de soins de vacances sur place. Habituellement, avec la garderie et les enfants de moins de cinq ans, vous auriez un arrangement continu avec un fournisseur de garderie, mais c’est beaucoup plus difficile avec les enfants d’âge scolaire pendant les vacances scolaires. J’ai vu un programme externalisé exécuté à l’ABC et c’est certainement quelque chose que je veux introduire dans notre nouveau bâtiment. Nous aurons l’espace pour répondre à cela et nous chercherons à l’exécuter avec un fournisseur tiers spécialisé dans ces programmes. «

Dicker Data a toujours soutenu les parents qui travaillent avec des horaires flexibles.

Ils déménageront bientôt dans un nouveau bâtiment et une garderie sur place sera incluse.

Pensez-vous qu’il est important de reconnaître et d’accélérer le leadership des femmes en technologie? Si oui, pourquoi?

«Alors que de plus en plus d’entreprises entament leur parcours de transformation numérique et que la technologie fait partie intégrante de toutes les industries et de la société en général, il sera encore plus important de garantir la diversité des idées dans la conception, le développement, l’approvisionnement et le déploiement de solutions technologiques. .

«Par rapport à d’autres secteurs, personnellement, je pense que le secteur de la technologie en tant que communauté a fait du bon travail dans la promotion de la diversité des genres. Je pense qu’en tant que secteur, il est plus proactif et vocal que certaines autres industries, mais clairement les chiffres indiquent que de nouvelles améliorations peuvent être apportées et avec des initiatives telles que MCC, vous avez une approche plus ciblée, soutenue et parrainée par les dirigeants des organisations membres collectives pour apporter d’autres changements mesurables. «

Quels sont les défis pour réduire les obstacles aux postes de direction pour les femmes et quelles initiatives proactives pensez-vous qu’il faudrait prendre pour connecter, engager et retenir les employées?

«Les défis de la réduction des obstacles comprennent l’élimination du facteur de culpabilité. Je sais que j’ai vécu cela – coupable de ne pas pouvoir consacrer plus de votre temps au travail et coupable de ne pas avoir consacré suffisamment de temps à votre famille – en particulier aux jeunes enfants. Je ne pense pas que cela disparaisse jamais – même lorsqu’ils deviennent adultes.

«De plus, je pense que nous devons normaliser le travail flexible. Nous devons développer une culture où les gens sont embauchés pour obtenir des résultats plutôt que pour des heures spécifiques. Ensuite, nous devons introduire des politiques qui soutiennent cela.

«Une autre chose que nous devons faire est d’aider nos responsables du recrutement à être plus conscients de l’égalité des sexes et de la diversité dans le processus de recrutement. Les gens ont tendance à embaucher des candidats qui leur ressemblent, il peut donc y avoir un biais inconscient que nous pouvons aider à éliminer.

Selon vous, quel a été l’impact de COVID-19 sur les femmes en technologie? Ont-ils été plus susceptibles d’être payés que les hommes?

«En ce qui concerne l’industrie technologique, elle a clairement été l’un des bénéficiaires au cours des derniers mois, donc bien qu’il y ait eu des pertes d’emplois et des secteurs entiers fortement affectés par la pandémie COVID, cela n’a pas été expérimenté par certaines parties du secteur technologique et certainement pas pour notre organisation.

« Nous avons constaté que c’était l’une de nos périodes de négociation les plus élevées avec la forte demande de solutions de travail à domicile, donc je ne pense pas que l’impact pour les femmes dans la technologie ait été aussi dramatique que l’impact pour les femmes dans d’autres secteurs. »

Pendant COVID-19, comment pensez-vous que le travail à distance a changé l’équilibre travail-vie des mamans?

«Il y a eu des avantages et des inconvénients à la transition rapide vers les accords de la FMH. Alors que les temps de trajet sont réduits et que jongler avec les routines du matin et après l’école aurait pu être plus facile, le fait que toutes les parties de la communauté aient fermé, y compris les écoles, aurait exacerbé la pression sur l’équilibre travail-vie avec l’exigence d’un enseignement à domicile.

«Bien que cette responsabilité n’ait pas été entièrement assumée par les mamans, de nombreuses preuves anecdotiques suggèrent qu’elles portaient un fardeau beaucoup plus élevé. De plus, les frontières entre le travail et la maison sont devenues floues.

«Du côté positif, je pense qu’il est devenu évident que la flexibilité sur le lieu de travail peut être normalisée à tous les niveaux et pour tous les rôles. C’est un plus pour les femmes qui cherchent à occuper des postes de direction où elles se sont auparavant exclues intentionnellement. »

