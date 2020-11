Aujourd’hui seulement: achetez un OnePlus 8 Pro et obtenez un OnePlus 7T pour 1 $!

Si vous et un ami êtes à la recherche d’un nouveau téléphone, cela pourrait être l’affaire pour vous. Jusqu’à la fin de la journée ou jusqu’à épuisement des stocks, vous pouvez acheter un OnePlus 8 Pro et obtenir un OnePlus 7T pour seulement 1 $, ce qui vous permet d’économiser 700 $ au total ce Black Friday.

Cet accord OnePlus comporte quelques mises en garde qui deviendront claires au fur et à mesure que nous expliquerons comment racheter l’accord. La première étape consiste à ajouter le OnePlus 8 Pro de 256 Go à votre panier dans n’importe quelle couleur. Vous optez donc pour la variante de téléphone plus performante (le modèle de 128 Go est en rupture de stock), mais vous l’obtenez pour 100 $ de réduction à 799 $, et vous n’ajouterez qu’un dollar de plus à cela lors de votre dernière. total.

Une fois que vous avez le gagnant du meilleur Android mi-2020 dans votre panier, ajoutez également le OnePlus 7T (version T-Mobile) en argent givré à votre panier. Ce sont les autres contraintes: vous ne pouvez pas choisir votre couleur et elle est déverrouillée mais sur le réseau T-Mobile. Si ces facteurs ne sont pas un problème, passez simplement à la caisse. Vous verrez l’écran ci-dessus avec le prix du OnePlus 7T affiché à 1 $ et votre total affiché à 800 $.

N’oubliez pas que vous n’avez que jusqu’à minuit, heure de l’Est, pour profiter de cette offre. Appuyez sur le bouton ci-dessous pour commencer.

800 $ .00 256 Go OnePlus 8 Pro et OnePlus 7T sauvegarder 698 $ .00

Tout le monde n’a pas besoin de deux téléphones, et les économies réalisées grâce à cette offre sont basées sur la valeur totale au détail des deux appareils. En réalité, si vous vouliez simplement acheter le T-Mobile OnePlus 7T de OnePlus, il ne vous en coûtera que 349 $ (250 $ de réduction) chez OnePlus pour le moment. Mais si vous ne voulez que ce téléphone – et vous pouvez dire que c’est un meilleur pari que la série OnePlus 8 à ce prix – alors nous pouvons faire mieux.

B&H propose la même version T-Mobile du OnePlus 7T pour seulement 299,99 $ (300 $ de réduction) pour le moment. Il s’agit également d’un prix du Black Friday, mais vous avez une journée supplémentaire pour profiter de cette offre car elle expire le samedi soir. Les modèles Glacial Blue et Frosted Silver sont disponibles dans cette offre, mais si vous voulez un OnePlus 7T entièrement déverrouillé, vous paierez 399 $ (200 $ de réduction).

