Aujourd’hui, l’heure des questions du Premier ministre est devenue semi-virtuelle.

Le Lord-maire de Londres est l’une des plus anciennes fonctions civiles élues au monde, une figure élue jouant ce rôle en continu depuis 1189. Des élections ont eu lieu pendant la peste noire, le grand incendie, la guerre civile et les deux quartiers. Cette semaine, il a été révélé que, pour la première fois, les élections n’auraient pas lieu et que le lord-maire sortant de Londres continuerait de jouer son rôle pendant au moins un an. La seule période comparable a été celle où Dick Wittington est décédé au pouvoir et a été remplacé par un lord-maire temporaire jusqu’à la tenue d’élections. Ceci est à titre d’illustration de la continuité du grand gouvernement britannique, de l’État de droit et de la tradition. Il en va de même pour les Chambres du Parlement, pleines de traditions et de pratiques qui remontent à des siècles, bien au-delà de tout besoin réel. L’introduction de microphones et de caméras de télévision dans les chambres du Parlement est encore une tendance relativement moderne.

C’est un endroit où chaque député a une cheville nommée pour accrocher ses manteaux avec un ruban violet attaché pour leurs épées. Alors que des rubans verts doivent être utilisés lors de la prise des factures à la Chambre des Lords. Le Président des Communes, un député nommé, doit être littéralement traîné de son siège par des fonctionnaires pour prendre ses fonctions. Alors qu’un député doit être officiellement kidnappé et qu’il est au palais de Buckingham lorsque la reine prononce un discours à la Chambre ou aux Lords – il lui est interdit d’entrer à la Chambre des communes. Au lieu de cela, la masse est un symbole de l’autorité de la Reine qui siège dans la chambre de la Chambre des communes lorsque le Parlement est en session. Tout débat qui a lieu sans qu’il y soit est illégal. Les députés l’ont saisi pour faire valoir un point. Le fonctionnaire connu sous le nom de Black Rod qui sert dans les Lords doit se faire claquer la porte de la Chambre des communes trois fois lorsqu’il frappe pour appeler des députés pour entendre la reine. Au fil des siècles, les coups (avec une grosse tige noire) ont gravement endommagé la porte, mais personne ne la fera réparer. De même, aucune mention de la Chambre des Lords n’est mentionnée au Parlement, parfois appelée «l’autre endroit». Et ce n’est qu’au cours des cinq dernières années que le Parlement a cessé d’imprimer des copies des projets de loi et des actes sur du cuir de chèvre ou de veau traité, appelé vélin, en faveur ou du papier d’archives. Bien que les couvertures avant et pack doivent toujours être en vélin. Ce changement n’a pris que 60 ans à mettre en œuvre. Mais le coronavirus a bouleversé des siècles de tradition. Des mouvements similaires antérieurs à cela ont été arrêtés instantanément. Ce sont des temps étranges, et l’apparence des questions du premier ministre d’aujourd’hui en témoigne.

L’heure des questions du Premier ministre a été dirigée par le premier secrétaire Dominic Raab, alors que le premier ministre Boris Johnson se remet encore d’une grave crise de COVID-19. Il s’agissait également de la première sortie du chef nouvellement élu du député de l’opposition, Kier Starmer. Dans une maison presque vide, des questions ont été posées virtuellement sur les écrans de la maison, directement transmises à ceux d’entre nous qui regardaient la télévision. Fini les bancs bondés, disparu les Hear Hears, les huées, les rauques, les rires. Bien que cet environnement ait toujours été une aubaine pour Boris, son absence semblait faire de Dominic Raab un personnage plus faible, tandis que Starmer aimait le calme, capable de mieux défendre l’incompétence du gouvernement en ce moment, sans être crié.

Mais ce sont les questions émises à la télévision qui ont constitué le changement le plus étrange, ressemblant à un programme télévisé ou à une émission de discussion bizarre, avec cinquante députés présélectionnés par le Président de la Chambre, plutôt que la tactique habituelle de prier sur le Les bancs de la Chambre des communes tôt, pour obtenir un bon siège d’où l’on peut attirer l’attention du Président. Oui, c’est vrai, les prières placées dans les créneaux de prière sur les bancs sont le moyen habituel de poser votre question à la Chambre avant les autres, et la dernière fois que j’ai visité le Parlement, j’avais Ed Davey, Le député libéral démocrate passe devant moi de la manière la plus grossière pour remplir sa propre place. Il a également été choisi pour poser des questions sur mon hôpital local à Kingston-Upon-Thames, également local pour Davey et Raab, et un médecin de longue date qui y travaillait et était décédé de COVID-19.

L’idée que les députés puissent poser des questions directement au Premier ministre est au cœur même de la démocratie britannique. chaque semaine, le Premier ministre doit se soumettre à ce qui peut être une expérience humiliante, mais peut aussi en être la réalisation. Il indique également à l’ensemble du pays que le Premier ministre doit être responsable des actions de son gouvernement. Mais l’un des principes constitutionnels est que les députés doivent être présents à la Chambre pour poser leurs questions directement. Cela n’a pas changé au cours des siècles au cours desquels il a été créé. Maintenant, cela prenait moins d’un mois. Aussi bizarre que cela puisse paraître, il convient de rappeler la nature très grave des événements qui ont conduit à ces changements. De plus, la situation antérieure au Parlement n’était jamais moins bizarre.

Voici les intervenants sélectionnés pour la session d’aujourd’hui.

Alex Stafford (Con)

David Mundell (Con)

Peter Bone (Con)

Lucy Powell (laboratoire)

Sally-Ann Hart (Con)

Barry Gardiner (laboratoire)

Nick Fletcher (Con)

Naz Shah (laboratoire)

Matt Vickers (Con)

Stephen Kinnock (laboratoire)

James Sunderland (Con)

Ruth Cadbury (Con)

Nicola Richards (Con)

Ed Davey (LD) Fray Jones (Con)

Liz Saville Roberts (PC)

Luke Evans (Con)

Angela Eagle (laboratoire)

Cheryl Gillan (Con)

Fleur Anderson (Con)

Jonathan Gullis (Con)

Liz Twist (laboratoire)